https://sputnik-georgia.ru/20260708/chto-povliyalo-na-rost-tsen-na-ovoschi-i-frukty-v-gruzii---video-299539368.html
Что повлияло на рост цен на овощи и фрукты в Грузии? – видео
Что повлияло на рост цен на овощи и фрукты в Грузии? – видео
Sputnik Грузия
Рост цен на фрукты и овощи в Грузии в первую очередь обусловлен увеличением себестоимости производства. 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T17:34+0400
2026-07-08T17:34+0400
2026-07-08T18:15+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
грузия
цены
торговля
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/08/299539199_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e4c043835f9f89a9442c071d62a8fb6.jpg
За последнее время значительно подорожали топливо и электроэнергия, растут цены на удобрения и воду для орошения. Перебои и сокращение поставок из традиционных стран-импортеров, например, из Ирана, также повлияли на рост цен на грузинском рынке.Кроме того, на стоимость влияют капризы погоды. Поздние заморозки, засухи и град наносят ущерб сельскому хозяйству в масштабах страны, снижая урожайность и повышая розничные цены. Общая инфляция и рост издержек на логистику также негативно отразились на ценах.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/08/299539199_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_640c916cb350c22ccd8d524883557e62.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, цены, торговля, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, цены, торговля, видео
Что повлияло на рост цен на овощи и фрукты в Грузии? – видео
17:34 08.07.2026 (обновлено: 18:15 08.07.2026)
Рост цен на фрукты и овощи в Грузии в первую очередь обусловлен увеличением себестоимости производства.
За последнее время значительно подорожали топливо и электроэнергия, растут цены на удобрения и воду для орошения. Перебои и сокращение поставок из традиционных стран-импортеров, например, из Ирана, также повлияли на рост цен на грузинском рынке.
Кроме того, на стоимость влияют капризы погоды. Поздние заморозки, засухи и град наносят ущерб сельскому хозяйству в масштабах страны, снижая урожайность и повышая розничные цены. Общая инфляция и рост издержек на логистику также негативно отразились на ценах.