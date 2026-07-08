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Что повлияло на рост цен на овощи и фрукты в Грузии? – видео

Что повлияло на рост цен на овощи и фрукты в Грузии? – видео

Sputnik Грузия

Рост цен на фрукты и овощи в Грузии в первую очередь обусловлен увеличением себестоимости производства. 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T17:34+0400

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За последнее время значительно подорожали топливо и электроэнергия, растут цены на удобрения и воду для орошения. Перебои и сокращение поставок из традиционных стран-импортеров, например, из Ирана, также повлияли на рост цен на грузинском рынке.Кроме того, на стоимость влияют капризы погоды. Поздние заморозки, засухи и град наносят ущерб сельскому хозяйству в масштабах страны, снижая урожайность и повышая розничные цены. Общая инфляция и рост издержек на логистику также негативно отразились на ценах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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