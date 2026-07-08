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ENQA признала систему высшего образования Грузии соответствующей европейским стандартам
ENQA признала систему высшего образования Грузии соответствующей европейским стандартам
Sputnik Грузия
Глава Минобразования Грузии назвал это одним из важнейших признаний проведенных в последние годы реформ и достигнутых результатов 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T17:50+0400
2026-07-08T17:50+0400
2026-07-08T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Европейская ассоциация по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA) признала систему обеспечения качества высшего образования Грузии полностью соответствующей европейским стандартам, заявил министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе. Одним из приоритетных направлений реформы высшего образования в Грузии, как ранее отметили в министерстве, является совершенствование системы обеспечения качества. "За последние месяцы были предприняты значительные шаги как в части законодательных изменений, так и в совершенствовании внутренних нормативных актов. По обращению Национального центра развития качества образования, ENQA подробно изучила эти изменения и проведенные реформы. Именно результатом этой работы стало сегодняшнее заключение, которое создаст основу для дальнейших важных достижений", – сказал Миканадзе. Министр назвал это одним из важнейших признаний проведенных в последние годы реформ и достигнутых результатов. "Именно это решение станет основой для обращения Национального центра развития качества образования в Европейский реестр независимых агентств по обеспечению качества высшего образования (EQAR), чтобы уже этой осенью было принято соответствующее решение и Национальному центру справедливо восстановили статус. Это станет еще одним важным международным признанием", – отметил Миканадзе. Информация о том, что регистрация Наццентра развития качества образования Грузии в EQAR приостановлена, появилась на сайте организации в конце 2024 года. Решению предшествовало обнародование отчета экспертной группы Европейской ассоциации обеспечения качества высшего образования (ENQA), побывавшей с проверкой в Грузии в октябре 2023 года. На этом фоне в стране тут же заговорили о том, что это может стать началом проблем с признанием на международном уровне грузинского образования и дипломов. Национальный центр развития качества образования является единственной уполномоченной организацией по обеспечению качества образования в Грузии. Он находится под управлением министерства образования и науки Грузии. В целях обеспечения качества образовательных учреждений центр осуществляет авторизацию образовательных учреждений и аккредитацию образовательных программ, а также контролирует выполнение стандартов авторизации и аккредитации. Что касается EQAR, то он с 2005 года является ключевой организацией, обеспечивающей дальнейшее развитие европейского пространства высшего образования путем повышения прозрачности, обеспечения качества и предоставления информации об агентствах, действующих на территории европейских стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, гиви миканадзе, национальный центр развития качества образования, образование, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта, система образования, реформа системы образования в грузии, министерство образования, культуры и спорта аджарии
грузия, новости, общество, тбилиси, гиви миканадзе, национальный центр развития качества образования, образование, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта, система образования, реформа системы образования в грузии, министерство образования, культуры и спорта аджарии
ENQA признала систему высшего образования Грузии соответствующей европейским стандартам
17:50 08.07.2026 (обновлено: 18:17 08.07.2026)
Глава Минобразования Грузии назвал это одним из важнейших признаний проведенных в последние годы реформ и достигнутых результатов
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Европейская ассоциация по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA) признала систему обеспечения качества высшего образования Грузии полностью соответствующей европейским стандартам, заявил министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе.
Одним из приоритетных направлений реформы высшего образования в Грузии, как ранее отметили в министерстве, является совершенствование системы обеспечения качества.
"За последние месяцы были предприняты значительные шаги как в части законодательных изменений, так и в совершенствовании внутренних нормативных актов. По обращению Национального центра развития качества образования, ENQA подробно изучила эти изменения и проведенные реформы. Именно результатом этой работы стало сегодняшнее заключение, которое создаст основу для дальнейших важных достижений", – сказал Миканадзе.
Министр назвал это одним из важнейших признаний проведенных в последние годы реформ и достигнутых результатов.
"Именно это решение станет основой для обращения Национального центра развития качества образования в Европейский реестр независимых агентств по обеспечению качества высшего образования (EQAR), чтобы уже этой осенью было принято соответствующее решение и Национальному центру справедливо восстановили статус. Это станет еще одним важным международным признанием", – отметил Миканадзе.
Информация о том, что регистрация Наццентра развития качества образования Грузии в EQAR приостановлена, появилась на сайте организации в конце 2024 года.
Решению предшествовало обнародование отчета экспертной группы Европейской ассоциации обеспечения качества высшего образования (ENQA), побывавшей с проверкой в Грузии в октябре 2023 года.
На этом фоне в стране тут же заговорили о том, что это может стать началом проблем с признанием на международном уровне грузинского образования и дипломов.
Национальный центр развития качества образования является единственной уполномоченной организацией по обеспечению качества образования в Грузии. Он находится под управлением министерства образования и науки Грузии.
В целях обеспечения качества образовательных учреждений центр осуществляет авторизацию образовательных учреждений и аккредитацию образовательных программ, а также контролирует выполнение стандартов авторизации и аккредитации.
Что касается EQAR, то он с 2005 года является ключевой организацией, обеспечивающей дальнейшее развитие европейского пространства высшего образования путем повышения прозрачности, обеспечения качества и предоставления информации об агентствах, действующих на территории европейских стран.