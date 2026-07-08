https://sputnik-georgia.ru/20260708/gosduma-uzhestochila-pravila-dlya-migrantov-v-rossii-chto-izmenitsya-s-2027-goda-299539478.html

Госдума ужесточила правила для мигрантов в России: что изменится с 2027 года?

Госдума ужесточила правила для мигрантов в России: что изменится с 2027 года?

Sputnik Грузия

МВД получит право проверять наличие и уровень дохода мигрантов, а также факт уплаты авансового платежа по НДФЛ 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T16:43+0400

2026-07-08T16:43+0400

2026-07-08T16:43+0400

россия

новости

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении пакет законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов в России.Согласно новым нормам, иностранцы обязаны обеспечивать себя и членов семьи доходом не ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе, умноженного на региональный коэффициент. При этом сумма не может превышать среднюю зарплату по региону. Если мигрант работает сразу в нескольких субъектах, за основу берется наибольший прожиточный минимум среди них.Вводится и система контроля за доходами: налоговые органы будут передавать в МВД данные о заработке мигрантов каждые три, шесть, девять и 12 месяцев, а Социальный фонд — сведения о трудоустройстве. Если доходы окажутся ниже установленной планки, трудовой договор автоматически будет считаться прекращенным, а срок пребывания иностранца в стране — сокращенным.Ужесточаются и правила продления патентов: их не выдадут и не продлят, если нет данных о доходах мигранта или его заработок не дотягивает до нужного уровня — с учетом каждого несовершеннолетнего ребенка на иждивении. При аннулировании или непродлении патента иностранцу и его детям придется покинуть Россию в течение 15 дней.Для детей мигрантов до 18 лет срок временного пребывания будет зависеть от действия патента родителя и уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ на каждого ребенка. По достижении совершеннолетия у ребенка будет 30 дней, чтобы либо покинуть страну, либо самостоятельно оформить патент и внести авансовый платеж.Еще одно нововведение касается разрешений на временное проживание и вида на жительство: если в течение года после их получения доходы иностранца окажутся ниже нормы, документы будут аннулированы. Исключение сделано для студентов очной формы, пенсионеров, людей с инвалидностью, несовершеннолетних и ряда других категорий. Также разрешение сохранят за теми, кто потерял работу, но нашел новую в течение трех месяцев и вышел на нужный уровень дохода.МВД, в свою очередь, получит право проверять наличие и уровень дохода мигрантов, а также факт уплаты авансового платежа по НДФЛ.Большинство норм вступит в силу с 1 января 2027 года. Положения о денежном содержании начнут действовать с 1 марта 2027-го, а правила обмена данными между госорганами — через 90 дней после официальной публикации закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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