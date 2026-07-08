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Грузия приняла участие в министерской встрече по "зеленому" энергокоридору в Баку

Грузия приняла участие в министерской встрече по "зеленому" энергокоридору в Баку

Sputnik Грузия

Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T13:53+0400

2026-07-08T13:53+0400

2026-07-08T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. "Зеленый энергетический коридор" для Грузии является не только инфраструктурной инициативой, но и долгосрочной инвестицией в региональное сотрудничество, энергетическую безопасность и устойчивое экономическое развитие, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.Заявление было сделано в Баку на 12-й министерской встрече в рамках соглашения о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи "зеленой" энергии. В министериале принимают участие представители правительств Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.По словам Квривишвили, проект "зеленого" энергокоридора является стратегической инициативой, которая усилит региональные энергетические связи, будет способствовать интеграции возобновляемых источников энергии и внесет вклад в общий переход региона к чистой энергетике.Министр отметила, что Грузия высоко оценивает тесное сотрудничество между четырьмя странами — Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Она также поблагодарила международных финансовых партнеров за конструктивное участие в реализации инициативы."Амбиция Грузии состоит в том, чтобы внести вклад в эту инициативу не только своим стратегическим географическим положением, но и растущим развитием собственных ресурсов возобновляемой энергии", — сказала Квривишвили.Участники встречи в Баку обсуждают технико-экономическое обоснование проекта "Зеленый энергетический коридор", а также детальный план действий, который должен определить дальнейшие шаги по его реализации. В работе министериала участвуют министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, государственный секретарь Министерства экономики и энергетики Венгрии Андраш Тот и министр энергетики Румынии Кристиан Бусой.От Грузии в министериале также принимают участие заместители министра экономики и устойчивого развития Инга Пхаладзе и Генади Арвеладзе, а также член совета директоров "Грузинской государственной электросистемы" Звиад Гачечиладзе.Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией было подписано 17 декабря 2022 года. Документ предусматривает создание нового маршрута поставок "зеленой" энергии между Южным Кавказом и Европой.Проект должен способствовать диверсификации источников энергоснабжения, укреплению энергетической безопасности и повышению стратегического значения региона. Для Грузии эта инициатива важна и на фоне роста внутреннего потребления электроэнергии, поскольку развитие энергетического сектора и укрепление энергонезависимости власти страны называют одним из ключевых приоритетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, мариам квривишвили, азербайджан, венгрия, румыния