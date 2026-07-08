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Из-за непогоды в аэропорту Тбилиси временно закрыли зону для встречающих
Из-за непогоды в аэропорту Тбилиси временно закрыли зону для встречающих
Sputnik Грузия
Ранее в результате сильного дождя была подтоплена часть здания Тбилисского международного аэропорта 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T11:58+0400
2026-07-08T11:58+0400
2026-07-08T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников, в соответствии с протоколом безопасности, из-за непогоды временно закрыта зона ожидания для встречающих в зале прилета Тбилисского международного аэропорта, сообщили в администрации.По данным аэропорта, на данном этапе прибывающие пассажиры временно выходят из здания через выход, предназначенный для внутренних рейсов."Из-за непогоды и грозы были перенаправлены только три рейса – в аэропорты Кутаиси, Алматы и Баку. Электроснабжение аэропорта осуществляется в штатном режиме, работа не нарушена. Просим пассажиров уточнять актуальную информацию о рейсах у соответствующих авиакомпаний или через информационные каналы аэропорта", – заявили в администрации.Ранее в результате сильного дождя была подтоплена часть здания Тбилисского международного аэропорта. В зоне ожидания, куда просочилась дождевая вода, из соображений безопасности с ночи временно отключили электроснабжение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилисский международный аэропорт, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилисский международный аэропорт, тбилиси
Из-за непогоды в аэропорту Тбилиси временно закрыли зону для встречающих
Ранее в результате сильного дождя была подтоплена часть здания Тбилисского международного аэропорта
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников, в соответствии с протоколом безопасности, из-за непогоды временно закрыта зона ожидания для встречающих в зале прилета Тбилисского международного аэропорта, сообщили в администрации.
По данным аэропорта, на данном этапе прибывающие пассажиры временно выходят из здания через выход, предназначенный для внутренних рейсов.
"Из-за непогоды и грозы были перенаправлены только три рейса – в аэропорты Кутаиси, Алматы и Баку. Электроснабжение аэропорта осуществляется в штатном режиме, работа не нарушена. Просим пассажиров уточнять актуальную информацию о рейсах у соответствующих авиакомпаний или через информационные каналы аэропорта", – заявили в администрации.
Ранее в результате сильного дождя была подтоплена часть здания Тбилисского международного аэропорта. В зоне ожидания, куда просочилась дождевая вода, из соображений безопасности с ночи временно отключили электроснабжение.