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Какой сегодня церковный праздник: 8 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 8 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 8 июля отмечают день памяти cвятых Петра и Февронии 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T01:01+0400

2026-07-08T01:01+0400

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религия

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.ПреподобномученицаПо церковному календарю 8 июля поминают преподобномученицу Февронию, пострадавшую во время правления Диоклетиана (284-305).Дева, жившая в Ассирии в конце III – начале IV веков, росла в монастыре, где ее тетка была настоятельницей. Когда император начал преследовать христиан, он направил в эту обитель отряд воинов.Монахини к их прибытию успели скрыться. В монастыре находились только игуменья, ее помощница Фомаида и Феврония, тяжело болевшая на тот момент. Февронию доставили к военачальнику Селину, пообещавшему ей награды и почести, если она отречется от христианской веры.Мужественную деву публично пытали настолько жестоко, что даже язычники требовали прекратить мучения. После продолжительных истязаний ей отрубили голову.Муромские чудотворцыПо церковному календарю 8 июля поминают благоверных князей Петра и Февронию, муромских чудотворцев, живших примерно 800 лет назад.Петр был сыном муромского князя Юрия Владимировича. За пару лет до вступления на престол он безнадежно заболел проказой, и никто не мог его исцелить.Как-то молодому князю приснилось, что вылечить его сможет дочь пчеловода – крестьянка Феврония из рязанской деревни Ласковая.Девушка была мудрой, доброй, и Петр полюбил ее. Они поженились после того, как Феврония исцелила князя. Муромские чудотворцы пронесли свою любовь через все испытания, выпавшие на их долю.Бояре княгиню крестьянского происхождения не приняли, а Петр, сохранивший верность любимой, покинул Муром вместе с супругой. Но вскоре они вернулись по просьбе муромцев и правили мудро и долго.Святые супруги, прославившиеся милосердием и благочестием, скончались в один день в 1228 году. Тела святых были похоронены в одном гробу, согласно их завещанию. Перед смертью они приняли постриг с именами Давид и Евфросиния.Святые являются образцом христианского супружества. Петр и Феврония благословляют всех вступающих в законный брак.ИмениныПо церковному календарю 8 июля именины отмечают Евфросиния, Феврония, Феодора, Василий, Дионисий, Константин, Никон, Николай, Петр, Прокопий, Симеон и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников