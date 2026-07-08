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https://sputnik-georgia.ru/20260708/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-iyulya-2026-299522553.html
Какой сегодня церковный праздник: 8 июля 2026
Какой сегодня церковный праздник: 8 июля 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 8 июля отмечают день памяти cвятых Петра и Февронии 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T01:01+0400
2026-07-08T01:01+0400
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.ПреподобномученицаПо церковному календарю 8 июля поминают преподобномученицу Февронию, пострадавшую во время правления Диоклетиана (284-305).Дева, жившая в Ассирии в конце III – начале IV веков, росла в монастыре, где ее тетка была настоятельницей. Когда император начал преследовать христиан, он направил в эту обитель отряд воинов.Монахини к их прибытию успели скрыться. В монастыре находились только игуменья, ее помощница Фомаида и Феврония, тяжело болевшая на тот момент. Февронию доставили к военачальнику Селину, пообещавшему ей награды и почести, если она отречется от христианской веры.Мужественную деву публично пытали настолько жестоко, что даже язычники требовали прекратить мучения. После продолжительных истязаний ей отрубили голову.Муромские чудотворцыПо церковному календарю 8 июля поминают благоверных князей Петра и Февронию, муромских чудотворцев, живших примерно 800 лет назад.Петр был сыном муромского князя Юрия Владимировича. За пару лет до вступления на престол он безнадежно заболел проказой, и никто не мог его исцелить.Как-то молодому князю приснилось, что вылечить его сможет дочь пчеловода – крестьянка Феврония из рязанской деревни Ласковая.Девушка была мудрой, доброй, и Петр полюбил ее. Они поженились после того, как Феврония исцелила князя. Муромские чудотворцы пронесли свою любовь через все испытания, выпавшие на их долю.Бояре княгиню крестьянского происхождения не приняли, а Петр, сохранивший верность любимой, покинул Муром вместе с супругой. Но вскоре они вернулись по просьбе муромцев и правили мудро и долго.Святые супруги, прославившиеся милосердием и благочестием, скончались в один день в 1228 году. Тела святых были похоронены в одном гробу, согласно их завещанию. Перед смертью они приняли постриг с именами Давид и Евфросиния.Святые являются образцом христианского супружества. Петр и Феврония благословляют всех вступающих в законный брак.ИмениныПо церковному календарю 8 июля именины отмечают Евфросиния, Феврония, Феодора, Василий, Дионисий, Константин, Никон, Николай, Петр, Прокопий, Симеон и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников.
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религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 8 июля 2026

01:01 08.07.2026
© photo: Sputnik / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкСкульптурная композиция Святым Благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским Чудотворцам в Самаре
Скульптурная композиция Святым Благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским Чудотворцам в Самаре - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2026
© photo: Sputnik / Юрий Стрелец
/
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По православному церковному календарю 8 июля отмечают день памяти cвятых Петра и Февронии
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Преподобномученица

По церковному календарю 8 июля поминают преподобномученицу Февронию, пострадавшую во время правления Диоклетиана (284-305).
Дева, жившая в Ассирии в конце III – начале IV веков, росла в монастыре, где ее тетка была настоятельницей. Когда император начал преследовать христиан, он направил в эту обитель отряд воинов.
Монахини к их прибытию успели скрыться. В монастыре находились только игуменья, ее помощница Фомаида и Феврония, тяжело болевшая на тот момент. Февронию доставили к военачальнику Селину, пообещавшему ей награды и почести, если она отречется от христианской веры.
Мужественную деву публично пытали настолько жестоко, что даже язычники требовали прекратить мучения. После продолжительных истязаний ей отрубили голову.

Муромские чудотворцы

По церковному календарю 8 июля поминают благоверных князей Петра и Февронию, муромских чудотворцев, живших примерно 800 лет назад.
Петр был сыном муромского князя Юрия Владимировича. За пару лет до вступления на престол он безнадежно заболел проказой, и никто не мог его исцелить.
Как-то молодому князю приснилось, что вылечить его сможет дочь пчеловода – крестьянка Феврония из рязанской деревни Ласковая.
Девушка была мудрой, доброй, и Петр полюбил ее. Они поженились после того, как Феврония исцелила князя. Муромские чудотворцы пронесли свою любовь через все испытания, выпавшие на их долю.
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov / Перейти в фотобанкВерующая на открытии памятника святым Петру и Февронии в сквере напротив Покровского собора в Великом Новгороде
Верующая на открытии памятника святым Петру и Февронии в сквере напротив Покровского собора в Великом Новгороде - Sputnik Грузия, 1920, 07.07.2026
Верующая на открытии памятника святым Петру и Февронии в сквере напротив Покровского собора в Великом Новгороде
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
/
Перейти в фотобанк
Бояре княгиню крестьянского происхождения не приняли, а Петр, сохранивший верность любимой, покинул Муром вместе с супругой. Но вскоре они вернулись по просьбе муромцев и правили мудро и долго.
Святые супруги, прославившиеся милосердием и благочестием, скончались в один день в 1228 году. Тела святых были похоронены в одном гробу, согласно их завещанию. Перед смертью они приняли постриг с именами Давид и Евфросиния.
Святые являются образцом христианского супружества. Петр и Феврония благословляют всех вступающих в законный брак.

Именины

По церковному календарю 8 июля именины отмечают Евфросиния, Феврония, Феодора, Василий, Дионисий, Константин, Никон, Николай, Петр, Прокопий, Симеон и Феодор.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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