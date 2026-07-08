https://sputnik-georgia.ru/20260708/kaladze-nazval-prichinu-zatopleniya-ulits-v-tbilisi-299527311.html

Каладзе назвал причину затопления улиц в Тбилиси

Каладзе назвал причину затопления улиц в Тбилиси

Sputnik Грузия

Муниципальные службы связывают последствия ливня не только с интенсивностью осадков, но и с системными проблемами городской подземной инфраструктуры 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T18:08+0400

2026-07-08T18:08+0400

2026-07-08T18:18+0400

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каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Главными причинами затопления отдельных улиц во время сильных дождей в Тбилиси являются засорение ливневых стоков ветками и бытовым мусором, а также изношенность ливневой канализации, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Из-за ливня в Тбилиси затопило несколько улиц. Вода проникла на первые этажи домов, в гаражи и магазины. Также была подтоплена зона для встречающих в Тбилисском международном аэропорту."Именно поэтому с 2017 года, начиная реконструкцию улиц и проспектов, первое, что мы делаем, – приводим в порядок подземные коммуникации. Мы не раз говорили, и я еще раз повторю: в масштабах всего города существует серьезная проблема с состоянием подземной инфраструктуры", – заявил Каладзе.Он подчеркнул, что везде, где начинаются работы, в первую очередь меняются, ремонтируются и обновляются сети, расположенные под землей."Разумеется, сделать это одновременно во всем городе невозможно, однако постепенно все проблемы будут решены, и инфраструктура будет приведена в порядок", – отметил мэр.Говоря о последствиях непогоды, Каладзе сообщил, что муниципальные службы и сотрудники районных администраций оперативно выехали во все места, где возникли проблемы."Как вам известно, за короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в результате чего были затоплены несколько улиц, что создало проблемы для населения. Кроме того, у нас есть информация о том, какие трудности непогода вызвала в конкретных районах", – сказал он.По словам мэра, не осталось ни одного места, куда не прибыли бы соответствующие службы муниципалитета или сотрудники районных администраций, чтобы установить контакт с жителями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, каха каладзе, тбилиси