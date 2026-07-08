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Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года?
Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года?
Sputnik Грузия
08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T14:31+0400
2026-07-08T14:31+0400
2026-07-08T14:31+0400
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спорт, грузия, новости, футбол, чемпионат мира по футболу, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
спорт, грузия, новости, футбол, чемпионат мира по футболу, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года?