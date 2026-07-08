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Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года?
Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года?
Sputnik Грузия
08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T14:31+0400
2026-07-08T14:31+0400
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спорт, грузия, новости, футбол, чемпионат мира по футболу, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года?

14:31 08.07.2026
© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкФутбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Аргентина
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