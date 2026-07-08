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Лавров и глава МИД Буркина-Фасо проводят пресс-конференцию
Лавров и глава МИД Буркина-Фасо проводят пресс-конференцию
Sputnik Грузия
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо проводят пресс-конференцию. 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T18:00+0400
2026-07-08T18:00+0400
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видео, мультимедиа, россия, сергей лавров
видео, мультимедиа, россия, сергей лавров
Лавров и глава МИД Буркина-Фасо проводят пресс-конференцию
18:00 08.07.2026 (обновлено: 19:02 09.07.2026)
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо проводят пресс-конференцию.