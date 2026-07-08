https://sputnik-georgia.ru/20260708/narkoreyd-po-vsey-gruzii-sem-chelovek-zaderzhany-izyata-krupnaya-partiya-narkotikov-299529106.html

Наркорейд по всей Грузии: семь человек задержаны, изъята крупная партия наркотиков

Наркорейд по всей Грузии: семь человек задержаны, изъята крупная партия наркотиков

Sputnik Грузия

В ведомстве заявляют о крупном изъятии наркотиков сразу в нескольких регионах 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T21:03+0400

2026-07-08T21:03+0400

2026-07-08T21:03+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/0b/294119188_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2d6ed340e3f18a7ffa71b3a9914577eb.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали семь человек по обвинению в наркопреступлениях. Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы.По данным ведомства, задержания были произведены в разное время в Тбилиси и регионах страны.В ходе личных обысков, обысков по местам жительства и на приусадебных участках обвиняемых, а также следственных мероприятий в различных местах правоохранители изъяли наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере.В частности, были обнаружены метадон, бупренорфин, 201 куст каннабиса, 143 расфасованные упаковки тетрагидроканнабинола, высушенная марихуана, препараты баклофен и габапентин.Кроме того, полицейские изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств.Следствие ведется по фактам незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, содействия их сбыту, а также незаконного культивирования наркосодержащих растений.Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.С января по май 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии