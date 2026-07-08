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Наркорейд по всей Грузии: семь человек задержаны, изъята крупная партия наркотиков
Наркорейд по всей Грузии: семь человек задержаны, изъята крупная партия наркотиков
Sputnik Грузия
В ведомстве заявляют о крупном изъятии наркотиков сразу в нескольких регионах 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T21:03+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали семь человек по обвинению в наркопреступлениях. Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы.По данным ведомства, задержания были произведены в разное время в Тбилиси и регионах страны.В ходе личных обысков, обысков по местам жительства и на приусадебных участках обвиняемых, а также следственных мероприятий в различных местах правоохранители изъяли наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере.В частности, были обнаружены метадон, бупренорфин, 201 куст каннабиса, 143 расфасованные упаковки тетрагидроканнабинола, высушенная марихуана, препараты баклофен и габапентин.Кроме того, полицейские изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств.Следствие ведется по фактам незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, содействия их сбыту, а также незаконного культивирования наркосодержащих растений.Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.С января по май 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Наркорейд по всей Грузии: семь человек задержаны, изъята крупная партия наркотиков
В ведомстве заявляют о крупном изъятии наркотиков сразу в нескольких регионах
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали семь человек по обвинению в наркопреступлениях. Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы.
По данным ведомства, задержания были произведены в разное время в Тбилиси и регионах страны.
В ходе личных обысков, обысков по местам жительства и на приусадебных участках обвиняемых, а также следственных мероприятий в различных местах правоохранители изъяли наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере.
В частности, были обнаружены метадон, бупренорфин, 201 куст каннабиса, 143 расфасованные упаковки тетрагидроканнабинола, высушенная марихуана, препараты баклофен и габапентин.
Кроме того, полицейские изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств.
Следствие ведется по фактам незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, содействия их сбыту, а также незаконного культивирования наркосодержащих растений.
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
С января по май 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам.