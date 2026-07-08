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Новый формат диалога с ЕС: Грузия и Сербия обсудили совместный путь в Евросоюз

Новый формат диалога с ЕС: Грузия и Сербия обсудили совместный путь в Евросоюз

Sputnik Грузия

Европейская комиссия на данном этапе работает над предложениями по реформированию процесса расширения Европейского союза 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T16:30+0400

2026-07-08T16:30+0400

2026-07-08T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Перспективы углубления парламентского сотрудничества, а также взаимодействие стран-кандидатов на пути евроинтеграции обсудили председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель Национального собрания Сербии Ана Брнабич.Встреча состоялась в рамках первой, учредительной, конференции председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, которая проходит в Белграде. Тема конференции – "Европейская интеграция в меняющемся геополитическом контексте" – посвящена роли парламентов стран-кандидатов в продвижении процесса европейской интеграции.Он отметил, что участники конференции также согласуют Белградскую декларацию, которая должна отразить общую позицию парламентов стран-кандидатов."Идея этой конференции заключается в том, что парламенты стран-кандидатов намерены вместе работать на пути вступления, поддерживать друг друга, помогать, объединять наши голоса и выступать единым голосом в этом процессе, а также быть создателями и участниками этого процесса, а не просто его объектами", – подчеркнул Папуашвили.По информации пресс-службы парламента Грузии, на встрече с Папуашвили Брнабич заявила, что Сербия уже несколько лет ожидает продвижения в процессе переговоров о вступлении в Евросоюз, который, по ее словам, замедляется из-за позиции ряда стран.Она также отметила, что Грузия успешно развивает экономику, проводит реформы и твердо защищает свой суверенитет.Статус официального кандидата на вступление в Европейский союз имеют девять стран. Из этого числа шесть стран (Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия, Черногория и Украина) ведут активные переговоры о вступлении. Грузия вместе с Боснией и Герцеговиной и Турцией пока не перешла к этапу активных переговоров.Европейская комиссия на данном этапе работает над предложениями по реформированию процесса расширения Европейского союза.В последние недели ряд стран ЕС обнародовал позиционные документы с предложениями по реформированию процедуры расширения. В частности, пять из шести государств-учредителей Евросоюза выступили за усиление действующих механизмов контроля для предотвращения отступления от демократических принципов и нарушения верховенства права после вступления новых членов в Евросоюз.В то же время Германия и Франция предложили рассмотреть механизмы постепенной интеграции стран-кандидатов на пути к полноправному членству. Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал идею введения для Украины статуса "ассоциированного членства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, сербия, грузия - евросоюз