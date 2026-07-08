https://sputnik-georgia.ru/20260708/obrushenie-na-stroyke-doma-v-tbilisi--v-merii-sdelali-zayavlenie-299539841.html

Обрушение на стройке дома в Тбилиси — в мэрии сделали заявление

Обрушение на стройке дома в Тбилиси — в мэрии сделали заявление

Sputnik Грузия

Муниципальная инспекция оперативно отреагировала на обрушение и за нарушение правил безопасности объект будет оштрафован на 30 тысяч лари, сообщили столичные... 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T17:06+0400

2026-07-08T17:06+0400

2026-07-08T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси не выбирала строительную компанию для объекта на улице Мариджани №4, где после сильного ливня произошло обрушение откоса котлована, заявил градоначальник Каха Каладзе. Кадры обрушения грунта на строительной площадке в нескольких десятках метрах от многоэтажного жилого дома появились в сети вечером 6 июля, вызвав общественный резонанс. Как пишут жильцы дома, оказавшегося в опасной черте, они были против строительных работ. Речь идет о строительной площадке, предназначенной для семей, пострадавших от компании "Центр поинт". Каладзе отметил, что именно сами пострадавшие семьи и выбирали компанию, которая будет выполнять строительные работы. "Ни одну строительную компанию, которая по договору взяла на себя обязательства по строительным работам, мэрия не приводила. Мы дали семьям возможность самим решить, какую компанию привлечь", — сказал Каладзе на заседании столичного правительства. По его словам, муниципальная инспекция оперативно отреагировала на обрушение и за нарушение правил безопасности объект будет оштрафован на 30 тысяч лари. Строительство приостановлено, компании поручено провести укрепительные работы. Мэр также сообщил, что согласно заключению Национального бюро экспертизы имени Левана Самхарадзе, жителям соседнего дома опасность не угрожает. "Все наши шаги направлены на то, чтобы в первую очередь были защищены пострадавшие жители и они снова не остались обманутыми", — сказал Каладзе. Мэр также заявил, что компания пока не имеет права продавать площади на объекте, поскольку сначала должна выполнить обязательства перед пострадавшими семьями. Каладзе отметил, что строительная компания "Некс Дор", выбранная пострадавшими семьями, отвечает за два объекта. На Мариджани №4 жильем должны быть обеспечены 433 семьи, а в Вашлиджвари, по его словам, уже построено 17 этажей из 22, и 114 семей получили жилье. Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Более 15 лет свои квартиры ждут около шести тысяч грузинских семей. Мэрия Тбилиси поэтапно решает проблему долгостроев, уже подписан меморандум с компаниями, которые взяли на себя обязательство завершить строительство всех объектов. Дело "Центр поинт" Экс-владельцы "Центр поинт групп", бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили, в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси. В сентябре 2017 года "Центр поинт групп" приобрела компания "М квадрат", а передача земель компаний, входящих в "Центр поинт групп", и контрактов затянулась. Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, каха каладзе, русудан кервалишвили, майя рчеулишвили