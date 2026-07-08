https://sputnik-georgia.ru/20260708/pochemu-v-gruzii-rastet-chislo-sluchaev-allergii---video-299539078.html

Почему в Грузии растет число случаев аллергии? - видео

Почему в Грузии растет число случаев аллергии? - видео

Sputnik Грузия

В Грузии, особенно в Тбилиси, растет число случаев сезонной аллергии. На рост числа случаев аллергии влияют три основных фактора: климатические изменения... 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T16:31+0400

2026-07-08T16:31+0400

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Теплые зимы способствуют более раннему и долгому сезону цветения. Массовая посадка определенных видов деревьев в черте города приводит к высокой концентрации пыльцы в воздухе.Кроме того, городская пыль и выхлопные газы соединяются с пыльцой, усиливая иммунный ответ организма. Грузии коснулась и общемировая тенденция, при которой иммунная система человека стала более чувствительной.

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