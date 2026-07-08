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Поезда по маршруту Баку-Тбилиси смогут перевозить больше пассажиров с 10 июля
Поезда по маршруту Баку-Тбилиси смогут перевозить больше пассажиров с 10 июля
Sputnik Грузия
С 26 мая 2026 года пассажирские поезда между столицами Грузии и Азербайджана вновь запустили, и теперь они ходят ежедневно 08.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Три дополнительных вагона спального типа (вагоны класса "стандарт+", эксплуатируемые в настоящее время на маршрутах внутри страны) будут включены в состав поездов, курсирующих по международному маршруту Баку–Тбилиси–Баку с 10 июля 2026 года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Движение поездов между Баку и Тбилиси было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С 26 мая 2026 года пассажирские поезда между столицами Грузии и Азербайджана вновь запустили, и теперь они ходят ежедневно. По информации АЖД, цель нововведения – повысить удовлетворенность пассажиров с учетом растущего спроса на пассажирские перевозки по международному маршруту Баку–Тбилиси–Баку. Как отмечает АЖД, билеты на дополнительные вагоны поступили в продажу с 7 июля. Цены на билеты в этих вагонах ниже, чем в вагонах производства Stadler. Кроме того, по сравнению с вагонами производства Stadler, норма бесплатного багажа в добавляемых на маршрут спальных вагонах класса "стандарт+" с учетом технических особенностей и конструктивных возможностей этих вагонов установлена в размере 36 кг. В целях обеспечения комфорта пассажиров в вагонах "стандарт+" будет организован мобильный кейтеринг. По информации АЖД, по маршруту Баку–Тбилиси–Баку в период с 25 мая по 6 июля было продано около 25 тысяч билетов и перевезено около 14 тысяч пассажиров. Из них 6 356 человек совершили посадку в поезд в Тбилиси, 4 343 человека – в Баку, 1 112 человек – в Гяндже, 808 человек – в Евлахе, 520 человек – в Агстафе. Таким образом, примерно 40% пассажиров, совершающих поездки по маршруту Баку–Тбилиси–Баку, приходятся на долю регионов. Решение о возобновлении железнодорожного сообщения между двумя столицами было озвучено по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 мая 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, азербайджан, баку, тбилиси, азербайджанские железные дороги
грузия, новости, общество, азербайджан, баку, тбилиси, азербайджанские железные дороги
Поезда по маршруту Баку-Тбилиси смогут перевозить больше пассажиров с 10 июля
С 26 мая 2026 года пассажирские поезда между столицами Грузии и Азербайджана вновь запустили, и теперь они ходят ежедневно
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Три дополнительных вагона спального типа (вагоны класса "стандарт+", эксплуатируемые в настоящее время на маршрутах внутри страны) будут включены в состав поездов, курсирующих по международному маршруту Баку–Тбилиси–Баку с 10 июля 2026 года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Движение поездов между Баку и Тбилиси было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С 26 мая 2026 года пассажирские поезда между столицами Грузии и Азербайджана вновь запустили, и теперь они ходят ежедневно.
"В результате по каждому рейсу будет доступно 104 дополнительных пассажирских места, а число пассажирских мест на один рейс будет увеличено примерно на 60 процентов и, тем самым, доведено до 282 (по сравнению с текущими 178)", – говорится в сообщении.
По информации АЖД, цель нововведения – повысить удовлетворенность пассажиров с учетом растущего спроса на пассажирские перевозки по международному маршруту Баку–Тбилиси–Баку.
Как отмечает АЖД, билеты на дополнительные вагоны поступили в продажу с 7 июля. Цены на билеты в этих вагонах ниже, чем в вагонах производства Stadler.
Кроме того, по сравнению с вагонами производства Stadler, норма бесплатного багажа в добавляемых на маршрут спальных вагонах класса "стандарт+" с учетом технических особенностей и конструктивных возможностей этих вагонов установлена в размере 36 кг.
В целях обеспечения комфорта пассажиров в вагонах "стандарт+" будет организован мобильный кейтеринг.
По информации АЖД, по маршруту Баку–Тбилиси–Баку в период с 25 мая по 6 июля было продано около 25 тысяч билетов и перевезено около 14 тысяч пассажиров. Из них 6 356 человек совершили посадку в поезд в Тбилиси, 4 343 человека – в Баку, 1 112 человек – в Гяндже, 808 человек – в Евлахе, 520 человек – в Агстафе. Таким образом, примерно 40% пассажиров, совершающих поездки по маршруту Баку–Тбилиси–Баку, приходятся на долю регионов.
Решение о возобновлении железнодорожного сообщения между двумя столицами было озвучено по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 мая 2026 года.