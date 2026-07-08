https://sputnik-georgia.ru/20260708/prezident-gruzii-obsudil-perspektivy-partnerstva-s-glavoy-voz-299536498.html

Президент Грузии обсудил перспективы партнерства с главой ВОЗ

Президент Грузии обсудил перспективы партнерства с главой ВОЗ

Sputnik Грузия

Стороны подтвердили готовность к продолжению сотрудничества в целях укрепления системы здравоохранения и внедрения современных стандартов 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T15:23+0400

2026-07-08T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Результаты многолетнего сотрудничества Грузии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также перспективы дальнейшего развития партнерства в секторе здравоохранения президент Грузии Михаил Кавелашвили обсудил на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сообщила пресс-служба Администрации президента Грузии. В ходе встречи были затронуты реформы, проводимые в системе здравоохранения Грузии при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Было отмечено, что это сотрудничество внесло значительный вклад в развитие универсальной системы здравоохранения, реализацию реформы первичной медико-санитарной помощи, совершенствование фармацевтической политики и укрепление потенциала страны в области общественного здравоохранения. На встрече были отмечены достижения Грузии за последние годы, в том числе получение статуса страны, свободной от малярии, расширение доступа к инновационным лекарствам и продолжающиеся реформы в области цифрового здравоохранения. Также было отмечено активное участие Грузии в деятельности ВОЗ, включая членство в Исполнительном совете организации и сопредседательство в "Группе друзей" по всеобщему охвату услугами здравоохранения. Стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в целях укрепления системы здравоохранения, внедрения современных стандартов и углубления совместных усилий в области глобального здравоохранения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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