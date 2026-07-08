Президент Грузии обсудил перспективы партнерства с главой ВОЗ
15:23 08.07.2026 (обновлено: 15:53 08.07.2026)
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
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Стороны подтвердили готовность к продолжению сотрудничества в целях укрепления системы здравоохранения и внедрения современных стандартов
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Результаты многолетнего сотрудничества Грузии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также перспективы дальнейшего развития партнерства в секторе здравоохранения президент Грузии Михаил Кавелашвили обсудил на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сообщила пресс-служба Администрации президента Грузии.
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом
Встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
В ходе встречи были затронуты реформы, проводимые в системе здравоохранения Грузии при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Было отмечено, что это сотрудничество внесло значительный вклад в развитие универсальной системы здравоохранения, реализацию реформы первичной медико-санитарной помощи, совершенствование фармацевтической политики и укрепление потенциала страны в области общественного здравоохранения.
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом
Встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
На встрече были отмечены достижения Грузии за последние годы, в том числе получение статуса страны, свободной от малярии, расширение доступа к инновационным лекарствам и продолжающиеся реформы в области цифрового здравоохранения.
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом
Встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
Также было отмечено активное участие Грузии в деятельности ВОЗ, включая членство в Исполнительном совете организации и сопредседательство в "Группе друзей" по всеобщему охвату услугами здравоохранения.
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом
Встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
Стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в целях укрепления системы здравоохранения, внедрения современных стандартов и углубления совместных усилий в области глобального здравоохранения.