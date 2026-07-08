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Президент Грузии положительно оценил поведение грузинской делегации ПА ОБСЕ

Президент Грузии положительно оценил поведение грузинской делегации ПА ОБСЕ

Sputnik Грузия

Граждане Грузии видят, что происходит в стране, поэтому подобные резолюции не имеют для них никакой ценности, утверждает Михаил Кавелашвили 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T17:32+0400

2026-07-08T17:32+0400

2026-07-08T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Оценка грузинской делегацией резолюции в рамках "Гаагской декларации" и ее отказ принять участие в голосовании – это достойный ответ, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. ПА ОБСЕ на заседании 8 июля голосовала за "Гаагскую резолюцию", в которой одна глава касается рекомендаций и критики грузинских властей. Грузинская делегация покинула зал заседаний, назвав ложной и предвзятой резолюцию по Грузии, подготовленную американским конгрессменом Джо Уилсоном. Несмотря на протест грузинской делегации, резолюция была принята. "Наша парламентская делегация достойно ответила Джо Уилсону. Члены нашего парламента каждый день делают правильные замечания, дают объективную оценку его высказываниям", – сказал Кавелашвили. По его словам, граждане Грузии видят, что происходит в стране, поэтому подобные резолюции не имеют для них никакой ценности. "Мы должны меньше внимания уделять оценкам таких персонажей. Наоборот, мы должны быть мотивированными, заинтересованными действиями, инициативами, решениями правительства. И давайте говорить об этом", – заключил Кавелашвили.Что написано в резолюции?В части, касающейся Грузии, в резолюции выражена обеспокоенность ходом парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября 2024 года, и признаками фальсификации выборов.Также ПА ОБСЕ выражает сожаление по поводу принятия ограничительного законодательства, включая закон об "иноагентах", ограничения на проведение акций и систематического использования административных ресурсов, что, по мнению ПА ОБСЕ, "привело к неравным условиям, подорвало доверие общественности к демократическому процессу и установило де-факто однопартийный режим".ПА ОБСЕ также отмечает, что отказ Грузии от обязательств, взятых в рамках ОБСЕ, напрямую подрывают процесс евроатлантической интеграции Грузии.Парламентская ассамблея ОБСЕ в резолюции призвала освободить всех грузинских "политических заключенных", отменить или пересмотреть законодательство, ограничивающее основные права.Также Грузии рекомендовано начать тщательное и прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях избирательного законодательства во время выборов 2024 и 2025 годов и привлечь виновных к ответственности и инициировать подлинный процесс реформ в консультации с Венецианской комиссией и БДИПЧ ОБСЕ для восстановления независимости судебной власти и Центральной избирательной комиссии.ПА ОБСЕ также призывает государства-участники ОБСЕ и международное сообщество не признавать результаты выборов в Грузии, которые не были признаны свободными, справедливыми и демократическими и заслуживающими доверия национальными и международными миссиями наблюдателей, а также сохранять бдительность при мониторинге ситуации с правами человека на всей территории Грузии.Парламентская ассамблея ОБСЕ завершила сегодня в Гааге свою 33-ю ежегодную сессию, приняв всеобъемлющую Гаагскую декларацию и сопутствующие резолюции. Около 250 парламентариев из государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству собрались с 4 по 8 июля под общей темой "Международное право и общие принципы: основы безопасности и сотрудничества в пространстве ОБСЕ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, венецианская комиссия, михаил кавелашвили, обсе