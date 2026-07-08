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https://sputnik-georgia.ru/20260708/proekt-chernomorskogo-energokabelya-perekhodit-na-novyy-etap--glava-minekonomiki-gruzii-299543734.html
Проект черноморского энергокабеля переходит на новый этап – глава Минэкономики Грузии
Проект черноморского энергокабеля переходит на новый этап – глава Минэкономики Грузии
Sputnik Грузия
Это проект национального значения, который является грузинской инициативой, и его развитие находится в очень активной фазе, напомнила глава Минэкономики 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T19:15+0400
2026-07-08T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Развитие проекта подводного энергетического кабеля через Черное море вступает в новую фазу, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили после 12-й министерской сессии "Зеленый энергетический коридор" в Баку. Квривишвили 8 июля приняла участие в 12-й министерской встрече в рамках соглашения о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи "зеленой" энергии наряду с высокопоставленными представителями правительств Азербайджана, Румынии и Венгрии. "Мы уже завершили технико-экономическое обоснование и теперь переходим к следующему этапу – собственно обследованию морского дна, чтобы активно начать разработку проекта подводного кабеля в Черном море", – рассказала Квривишвили. По словам министра, черноморский подводный кабель – это проект национального значения для Грузии, который является грузинской инициативой, и его развитие находится в очень активной фазе. Мощность подводного кабеля через Черное море составит до 1300 мегаватт электроэнергии, параллельно он обеспечит экспорт электроэнергии, вырабатываемой в Грузии, на рынок ЕС. "Грузия продолжает участвовать в Зеленом энергетическом коридоре, который является проектом региональной интеграции, обеспечивающим также объединение электроэнергии, вырабатываемой в нашем регионе, грузино-азербайджанских ресурсов и последующий экспорт электроэнергии на рынок ЕС", – сказала министр. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением 525 кВ и мощностью 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, азербайджан, европа, черное море, мариам квривишвили, всемирный банк
экономика, грузия, новости, азербайджан, европа, черное море, мариам квривишвили, всемирный банк

Проект черноморского энергокабеля переходит на новый этап – глава Минэкономики Грузии

19:15 08.07.2026 (обновлено: 19:22 08.07.2026)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-й министерской сессии "Зеленый энергетический коридор" в Баку
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-й министерской сессии Зеленый энергетический коридор в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2026
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Это проект национального значения, который является грузинской инициативой, и его развитие находится в очень активной фазе, напомнила глава Минэкономики
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Развитие проекта подводного энергетического кабеля через Черное море вступает в новую фазу, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили после 12-й министерской сессии "Зеленый энергетический коридор" в Баку.
Квривишвили 8 июля приняла участие в 12-й министерской встрече в рамках соглашения о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи "зеленой" энергии наряду с высокопоставленными представителями правительств Азербайджана, Румынии и Венгрии.
"Мы уже завершили технико-экономическое обоснование и теперь переходим к следующему этапу – собственно обследованию морского дна, чтобы активно начать разработку проекта подводного кабеля в Черном море", – рассказала Квривишвили.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-й министерской сессии "Зеленый энергетический коридор" в Баку
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-й министерской сессии Зеленый энергетический коридор в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2026
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-й министерской сессии "Зеленый энергетический коридор" в Баку
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
По словам министра, черноморский подводный кабель – это проект национального значения для Грузии, который является грузинской инициативой, и его развитие находится в очень активной фазе.
Мощность подводного кабеля через Черное море составит до 1300 мегаватт электроэнергии, параллельно он обеспечит экспорт электроэнергии, вырабатываемой в Грузии, на рынок ЕС.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-й министерской сессии "Зеленый энергетический коридор" в Баку
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-й министерской сессии Зеленый энергетический коридор в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2026
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-й министерской сессии "Зеленый энергетический коридор" в Баку
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Грузия продолжает участвовать в Зеленом энергетическом коридоре, который является проектом региональной интеграции, обеспечивающим также объединение электроэнергии, вырабатываемой в нашем регионе, грузино-азербайджанских ресурсов и последующий экспорт электроэнергии на рынок ЕС", – сказала министр.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-й министерской сессии "Зеленый энергетический коридор" в Баку
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-й министерской сессии Зеленый энергетический коридор в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2026
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-й министерской сессии "Зеленый энергетический коридор" в Баку
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением 525 кВ и мощностью 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
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