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Путин и Зеленский могут скоро встретиться — Трамп
Путин и Зеленский могут скоро встретиться — Трамп
Sputnik Грузия
По мнению американского президента, если встреча состоится, местом ее проведения, скорее всего, станет не Москва 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут в скором времени провести личную встречу.Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре."(Путин и Зеленский — Sputnik) встретятся, и произойдет что-то позитивное. Я думаю, и я надеюсь, что это произойдет скоро", — цитирует Трампа РИА Новости.При этом, по мнению американского президента, если встреча состоится, местом ее проведения, скорее всего, станет не Москва. "Возможно, но, скорее всего, не в Москве", — сказал Трамп.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что не против личной встречи с Владимиром Зеленским."Если кто-то предлагает встречу — пожалуйста. Тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся", — заявил Путин журналистам 9 мая в Москве.Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча Путина с Зеленским возможна только для того, чтобы финализировать договоренности."Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться", – заявил Песков информационной службе "Вести".Песков напомнил, что Москва не раз заявляла: Зеленский может приехать в столицу России, "если хочет поговорить", в любой момент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, политика, москва, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, украина, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, политика, москва, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, украина, обострение ситуации вокруг украины
Путин и Зеленский могут скоро встретиться — Трамп
По мнению американского президента, если встреча состоится, местом ее проведения, скорее всего, станет не Москва
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут в скором времени провести личную встречу.
Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
"(Путин и Зеленский — Sputnik) встретятся, и произойдет что-то позитивное. Я думаю, и я надеюсь, что это произойдет скоро", — цитирует Трампа РИА Новости.
При этом, по мнению американского президента, если встреча состоится, местом ее проведения, скорее всего, станет не Москва. "Возможно, но, скорее всего, не в Москве", — сказал Трамп.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что не против личной встречи с Владимиром Зеленским.
"Если кто-то предлагает встречу — пожалуйста. Тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся", — заявил Путин журналистам 9 мая в Москве.
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча Путина с Зеленским возможна только для того, чтобы финализировать договоренности.
"Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться", – заявил Песков информационной службе "Вести".
Песков напомнил, что Москва не раз заявляла: Зеленский может приехать в столицу России, "если хочет поговорить", в любой момент.