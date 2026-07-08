https://sputnik-georgia.ru/20260708/putin-obsuzhdaet-s-kabminom-rabotu-transportnogo-i-toplivnogo-kompleksa-299541744.html
Путин обсуждает с кабмином работу транспортного и топливного комплекса
Путин обсуждает с кабмином работу транспортного и топливного комплекса
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обсуждает работу топливного и транспортного комплекса России в текущих условиях. 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T18:52+0400
2026-07-08T18:52+0400
2026-07-08T18:52+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/08/299541572_62:0:2992:1648_1920x0_80_0_0_903ec6ef808e74af1669a0cf16f07293.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/08/299541572_795:0:2992:1648_1920x0_80_0_0_e6f32f65545920796c0b11abe76e1a9a.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, владимир путин, видео, мультимедиа
россия, владимир путин, видео, мультимедиа
Путин обсуждает с кабмином работу транспортного и топливного комплекса
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обсуждает работу топливного и транспортного комплекса России в текущих условиях.