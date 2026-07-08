https://sputnik-georgia.ru/20260708/rezolyutsiya-s-lozhnymi-faktami-gruziya-ne-podderzhit-dokument-pa-obse-299531990.html

Резолюция с "ложными фактами": Грузия не поддержит документ ПА ОБСЕ

Резолюция с "ложными фактами": Грузия не поддержит документ ПА ОБСЕ

Sputnik Грузия

Представители правящей команды заявляют о несправедливых формулировках в документе и предвзятом отношении со стороны Джо Уилсона 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T13:43+0400

2026-07-08T13:43+0400

2026-07-08T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Проект резолюции, подготовленный американским конгрессменом Джо Уилсоном, не отражает объективную ситуацию в стране и способствует распространению дезинформации на международном уровне, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Майя Битадзе. Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июля поддержал проект резолюции по Грузии, в котором содержится критика парламентских выборов 2024 года, закона "О прозрачности иностранного влияния", а также говорится об усилении влияния правящей партии и задержаниях представителей оппозиции, журналистов и участников протестов. В среду на заседании ПА ОБСЕ будет принята Гаагская декларация, которую грузинская делегация не поддержит. Представители правящей команды заявляют о несправедливых формулировках в документе и предвзятом отношении со стороны Джо Уилсона. "Резолюция, инициированная Джо Уилсоном, содержала фактическую ложь и неточности в отношении Грузии. Практически один в один она повторяла тот нарратив, который грузинские радикалы ежедневно озвучивают. Мы это решительно осудили", – сказала Битадзе. По ее словам, особую обеспокоенность вызывает то, что ПА ОБСЕ используется для проведения дезинформационной кампании против государства-члена организации. "Самое опасное заключается в том, что происходит активный процесс использования и инструментализации ПА ОБСЕ для ведения дезинформационной кампании против государства-члена. При этом практически игнорируются результаты, которые представила наблюдательная миссия во время своего пребывания в Грузии в связи с выборами", – отметила она. В свою очередь депутат от партии "Сила народа", член грузинской делегации Эка Сепашвили заявила, что документ отражает нарративы, которые, по ее словам, распространяются в отношении Грузии последние годы. "Парламентская ассамблея ОБСЕ примет резолюцию по Грузии, которая от начала до конца пропитана ложной информацией и основана на тех ложных представлениях о Грузии, которые распространяются уже более четырех лет", – утверждает Сепашвили. По ее словам, происходящее свидетельствует о продолжении международного давления на Грузию. "Это само по себе говорит о том, что продолжается активное международное давление на Грузию с целью дестабилизации, беспорядков и смены власти силовым путем. Все это необходимо для того, чтобы страна была вовлечена в войну, которая отвечает интересам определенных глобальных сил", – отметила депутат. В Гааге продолжается 33-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой принимает участие парламентская делегация Грузии. Во вторник завершилась работа комитетов, после чего обсуждение проектов резолюций, в том числе документа по Грузии, продолжится на пленарном заседании. Как заявили представители грузинской делегации, на пленарной сессии они вновь изложат позицию Тбилиси по проекту резолюции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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