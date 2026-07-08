https://sputnik-georgia.ru/20260708/rossiya-narastila-eksport-syra-v-gruziyu-do-istoricheskogo-maksimuma-299524152.html

Россия нарастила экспорт сыра в Грузию до исторического максимума

Россия нарастила экспорт сыра в Грузию до исторического максимума

Sputnik Грузия

Всего за первые пять месяцев этого года компании Грузии приобрели в России сыра на 2,5 миллиона долларов 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T19:09+0400

2026-07-08T19:09+0400

2026-07-08T19:09+0400

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сыр

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Поставки сыра из России в Грузию в мае этого года выросли до максимума за всю современную историю, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.Так, стоимость импорта Грузией сыра из РФ в мае этого года составила 705,9 тысячи долларов – в полтора раза больше, чем в апреле, и в 1,7 раза больше, чем в мае прошлого года. Такие объемы стали максимальными по крайне мере с 2009 года (более ранние данные не публикуются). Всего за первые пять месяцев этого года компании Грузии приобрели в России сыра на 2,5 миллиона долларов – в полтора раза больше, чем за январь-май прошлого года. Россия по итогам месяца стала лидером по поставкам сыра в Грузию, тогда как в апреле первую строчку занимала Турция. Следом в мае расположились Германия (481,9 тысячи долларов), Беларусь (411,8 тысячи) и Турция (390 тысяч). Дания замкнула пятерку с показателем 344,5 тысячи долларов. Всего за май Грузия импортировала сыра на 3,8 миллиона долларов, что на 28% больше, чем в апреле. А за первые пять месяцев года – на 17,3 миллиона долларов (+14%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, россия, грузия, сыр