https://sputnik-georgia.ru/20260708/sammit-nato-v-ankare-kurs-na-samoubiystvo-299544417.html

Саммит НАТО в Анкаре: курс на самоубийство

Саммит НАТО в Анкаре: курс на самоубийство

Sputnik Грузия

Сборище североатлантических маньяков в солнечной Анкаре подтвердило агрессивный характер "оборонительного союза" НАТО, безрассудное намерение членов и... 08.07.2026, Sputnik Грузия

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Бандеровцы со своей стороны предложили технологически ускорить этот процесс. В безъядерном или специальном исполнении – по обстановке, окончательное решение зависит от Москвы.Центральные темы очередного саммита НАТО в Анкаре 7 – 8 июля: рост военных расходов, развитие новых ударных и космических возможностей, проект европейской системы ПВО-ПРО, массовое производство и применение БПЛА, ядерное вооружение.Саммит констатировал: "Европейские союзники и Канада значительно увеличили военные расходы (почти на 20% в 2025 году по сравнению с 2024 годом). Ожидается, что к 2026 году пять союзников уже выполнят план по основным оборонным потребностям в размере 3,5%, а 17 союзников выполнят план по инвестициям в оборону и безопасность в размере 1,5% – значительно раньше установленного в Гааге срока (2035 года)". Заметим, до программных пяти процентов альянсу далеко. К примеру, воинственная Варшава в 2025 году направила на военные расходы всего 4,3% ВВП, а Лондон не дотянул и до 3% ВВП.Новая инициатива НАТО в области космических технологий "наблюдения и ударных возможностей" с интеграцией ПВО-ПРО предполагает создание глобальной "мегагруппировки спутников под названием HALO, которая улучшит высокоскоростную связь, сбор разведывательной информации и отслеживание ракет". Аббревиатура HALO – означает Hybrid Alliance Layered Operations in Space (гибридные многоуровневые операции альянса в космосе). Инициатива якобы позволит "преодолеть ограничения по стоимости, времени и охвату, присущие спутниковым флотам отдельных государств". В реальном мире пять европейских стран имеют на орбите всего 45 военных спутников (Франция – 17, Италия – 10, Германия – 8, Британия – 6, Испания – 4), а Россия – 110 космических аппаратов военного назначения. Причем российская группировка быстро растет.В области ПВО-ПРО альянс также планирует приобрести 700 ракет PAC-2 и 200 ракет PAC-3. Задача сложная, ведь "американский монополист" ежегодно производит всего 600 зенитных ракет для комплекса Patriot, а Пентагон и ЦАХАЛ сильно поиздержались в войне с Ираном. Лицензионный выпуск PAC-2 и PAC-3 в Европе (на Украине) в обозримой перспективе маловероятен технологически, и это просто не выгодно Соединенным Штатам.Несколько стран НАТО формируют новые коалиции по совместному производству (закупкам) систем ПВО и ударных систем с целью ускорения поставок для союзных войск и Украины. Для подобной синергии большинство стран альянса не располагают ресурсами, но декларация "делать больше, быстрее, вместе" – уже результат.Дания, Франция, Италия, Норвегия, Турция и Британия инициировали совместную разработку наземных ракетных комплексов (включая новые пусковые установки и ракеты) для нанесения глубоких высокоточных ударов. Ксати, США за 10 лет испытаний так и не завершили свой проект Dark Eagle – высокоточный "темный орел" (по цене свыше 41 млн долларов за одну ракету) еще не встал на крыло. Проектные скорость (более 5 Махов) и дальность (2800 км) не достигнуты. Европейское отставание в ракетостроении значительно, а британские ракеты "Фламинго" с системой наведения от французской компании Safran Electronics & Defense однажды могут вернуться на родную землю – "с процентами".Союзники намерены в течение пяти лет инвестировать 40 млрд долларов в средства противодействия БПЛА и подготовку специалистов по управлению беспилотниками. Правда, технологии (тактика) в этой сфере стремительно обновляются и устаревают, а боевой опыт операторы дронов могут получить только на Украине. Взрывоопасный для Европы проект.Когда слепцам безумцы вожакиПо мнению генсека НАТО Марка Рютте, в Анкаре союзники показали, "как они преобразуют обязательства, взятые в Гааге в прошлом году, в укрепление ВС, увеличение оборонного производства и расширение возможностей" (контрольная цифра – 5% ВВП на военные расходы ежегодно). Второе важное направление – бескомпромиссная военная поддержка Киева, то есть безумное, маниакальное продолжение прокси-войны Запада с Россией.Лидеры НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре ожидаемо констатировали, что Россия "представляет долгосрочную угрозу" евроатлантическому сообществу, и обязались выделить Украине в 2026 году 70 млрд евро. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите заявил: "Турция поддерживает инициативу по закупке оружия для Украины и будет использовать дипломатические каналы, чтобы направлять Россию к миру".В Анкаре Украина подписала еще три "соглашения о беспилотниках" с Данией, Эстонией и Нидерландами, предоставив доступ к своему опыту, накопленному за более чем четыре года войны с Россией. Германия также заключила договор с Украиной: будет производить на своей территории и за свои деньги беспилотники для ВСУ – именно такова схема "сотрудничества" по дронам в рамках сделки Build with Ukraine.В этом "темном царстве" светлым лучом мог показаться президент США Дональд Трамп, который оптимистично исполнял симфонию "Make America Great Again", прессовал нерадивых европейских союзников за трусость на иранском направлении и скупость в расходах на американское оружие. Напомнил, что разногласия относительно принадлежности Гренландии ухудшают отношения США сдругими странами НАТО. Трамп утверждает: датский остров должен стать частью США.Телеканал CNN транслировал: "Трамп прибыл в Турцию на саммит НАТО, усиливая давление на альянс" и "Трамп размышляет о сокращении численности войск в Европе на треть, чтобы послать сигнал НАТО". На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом американский лидер заявил: "Мы могли бы вывести всех наших солдат из Европы… Мы защищаем их, но они ничего для нас не делают". Увы, чуда не произошло. Миром и войной правят не идеалы, а интересы.Совокупная выручка 50 крупнейших военно-промышленных корпораций Запада выросла в 2025-м на 11% и достигла 698 млрд долларов. Западный ВПК рассчитывает к 2029 году на 974 млрд долларов выручки, то есть роста на 40%. В завершение саммита НАТО Трамп пообещал передать Украине лицензию на производство систем Patriot. Ведь у США на Украине есть свои интересны, "небольшая доля в этой стране", а также "некоторые земли в этой стране и полезные ископаемые". Сегодня "дух Анкориджа" окончательно протух.Москва внимательно анализирует итоги саммита НАТО, не испытывая иллюзий. Мероприятию в Анкаре предшествовал ряд "конфронтационных" заявлений в адрес России. И не только заявлений. Газета Financial Times выдала "страшную тайну": без данных спутниковой разведки США Украина не может наносить эффективных ударов по российским НПЗ. Пентагон делится с ВСУ разведывательной информацией в реальном времени, сообщает о взлетах боевой авиации и пусках российских ракет, рисует маршруты полетов украинских дронов с обходом зон ПВО. Ранее Минобороны Польши "засветило" одну из главных тем саммита: страны НАТО обсудят инвестиции в ядерное вооружение. США и европейские союзники готовятся к войне с Россией.Весы Истории колеблютсяЗамглавы МИД РФ Сергей Рябков 6 июля заявил: "Вашингтон выбирает гонку вооружений, отказавшись от соблюдения ограничений по договору СНВ". Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил: "Европа может вступить в конфликт с Москвой еще до 2030 года". Прогноз экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона: "Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют". Американский профессор Джон Миршаймер конкретизировал: дальнейшая конфронтация спровоцирует удары России по Европе. Отдельные лидеры ЕС понимают опасность курса.Венгерский премьер Петер Мадьяр подтвердил, что Венгрия не будет поставлять оружие на Украину. Болгарский премьер Румен Радев также заявил о прекращении военной помощи Киеву: "Возможности исчерпаны". Ранее в рамках подготовки к саммиту НАТО Италия сорвала согласование долгосрочных обязательств по военной помощи Украине на 2027 год. Большинство европейских союзников по НАТО рассматривают Украину как стратегический актив в войне с РФ.Безумный хор НАТО заглушает трезвый голос экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, призывающего западных союзников не недооценивать военный потенциал России. Не всем понятны и "заумные" прогнозы журнала Foreign Affairs: "Пока Соединенные Штаты и многие европейские государства сосредоточены на обеспечении успеха Украины, им необходимо думать не только об этой войне, но и начать готовиться к долгосрочной угрозе со стороны России. Российская армия останется достаточно сильной, чтобы угрожать территории стран-членов НАТО и подрывать альянс".Владимир Путин еще в ноябре 2024 года утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Это своего рода конституция для российской "ядерной триады". Одним из условий для применения ядерного оружия России является "поступление достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы Российской Федерации". Ранее в Кремле уточнили: "Согласно новой доктрине, использование Украиной западных ракет может повлечь ядерный ответ".Накануне саммита НАТО в центре Анкары прошла массовая акция протеста активистов турецкой партии "Родина" (Vatan Partisi), Турецкого молодежного союза (TGB) и Ассоциации женщин-республиканок (CKD). Участники под лозунгом "Нет саммиту НАТО!" прошли маршем по улицам столицы, а в завершение вынесли "гроб альянса". Шекспир сказал: "Насмешники – хорошие пророки". Страны НАТО продолжают жить отчаянной иллюзией о поражении России, ведь это их последняя соломинка.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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украина, обострение ситуации вокруг украины, дональд трамп, пентагон, cnn, нато, реджеп тайип эрдоган, румен радев, сша, анкара, в мире, аналитика, колумнисты