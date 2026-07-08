https://sputnik-georgia.ru/20260708/skandalnaya-rezolyutsiya-pa-obse-i-pozitsiya-gruzii--podrobnosti-299533373.html

Скандальная резолюция ПА ОБСЕ и позиция Грузии – подробности

Скандальная резолюция ПА ОБСЕ и позиция Грузии – подробности

Sputnik Грузия

Несмотря на протест грузинской делегации, резолюция все же была принята 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T14:35+0400

2026-07-08T14:35+0400

2026-07-08T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Грузинская делегация покинула пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак протеста против принятия резолюции по Грузии. ПА ОБСЕ на сегодняшнем заседании голосовала за "Гаагскую резолюцию", в которой одна глава касается рекомендаций и критики грузинских властей. Оставлять пустые места в парламенте – всегда худший вариант, потому что демократия прежде всего является совместным усилием по разрешению конфликтов, – так отреагировал председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс Сампьетро (Испания) на решение грузинской делегации воздержаться от участия в голосовании по "Гаагской декларации".Несмотря на протест грузинской делегации, резолюция была принята. Что написано в резолюции?В части, касающейся Грузии, в резолюции выражена обеспокоенность ходом парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября 2024 года, и признаками фальсификации выборов. Также ПА ОБСЕ выражает сожаление по поводу принятия ограничительного законодательства, включая закон об "иноагентах", ограничения на проведение акций и систематического использования административных ресурсов, что, по мнению ПА ОБСЕ, "привело к неравным условиям, подорвало доверие общественности к демократическому процессу и установило де-факто однопартийный режим". ПА ОБСЕ также отмечает, что отказ Грузии от обязательств, взятых в рамках ОБСЕ, напрямую подрывают процесс евроатлантической интеграции Грузии. Парламентская ассамблея ОБСЕ в резолюции призвала освободить всех грузинских "политических заключенных", отменить или пересмотреть законодательство, ограничивающее основные права. Также Грузии рекомендовано начать тщательное и прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях избирательного законодательства во время выборов 2024 и 2025 годов и привлечь виновных к ответственности и инициировать подлинный процесс реформ в консультации с Венецианской комиссией и БДИПЧ ОБСЕ для восстановления независимости судебной власти и Центральной избирательной комиссии. ПА ОБСЕ также призывает государства-участники ОБСЕ и международное сообщество не признавать результаты выборов в Грузии, которые не были признаны свободными, справедливыми и демократическими и заслуживающими доверия национальными и международными миссиями наблюдателей, а также сохранять бдительность при мониторинге ситуации с правами человека на всей территории Грузии.Парламентская ассамблея ОБСЕ завершила сегодня в Гааге свою 33-ю ежегодную сессию, приняв всеобъемлющую Гаагскую декларацию и сопутствующие резолюции. Около 250 парламентариев из государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству собрались с 4 по 8 июля под общей темой "Международное право и общие принципы: основы безопасности и сотрудничества в пространстве ОБСЕ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, обсе, венецианская комиссия