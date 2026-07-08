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V сезон Международного проекта "Поезд Памяти" завершился в городе-герое Минске

V сезон Международного проекта "Поезд Памяти" завершился в городе-герое Минске

Sputnik Грузия

Проект "Поезд Памяти" стал для грузинских школьников не только образовательным маршрутом, но и личной встречей с историей 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T13:40+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Грузинская делегация завершила участие в юбилейном сезоне международного культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти", который в течение 15 дней объединил 200 старшеклассников из 18 стран мира.Ребята из разных городов Грузии вместе со сверстниками из Беларуси, России и других стран прошли большой маршрут памяти, посвященный истории Великой Отечественной войны. За время путешествия участники посетили 13 городов Беларуси и России и преодолели 7,5 тысячи километров на поезде РЖД. В общей сложности работу поезда обеспечивали до 30 тысяч человек. В каждом городе школьников встречали торжественно и тепло.Финальные мероприятия проекта совпали с Днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. На площади Победы в столице Беларуси прогремел праздничный салют под песню "Поезда памяти". Символично, что юбилейный сезон завершился в Минске, а стартовал у стен Брестской крепости, откуда началась Великая Отечественная война.Торжественная церемония закрытия проекта и награждение победителей прошли в Минском дворце детей и молодежи. Грузинскому школьнику Эдуарду из Тбилиси была поручена важная миссия – вместе с организаторами закрепить знак с символикой Минска на общем панно как символ единства народов и общей исторической памяти.На церемонии прощания Эдуард не смог скрыть слез. По его словам, проект стал для участников большим личным событием."Это супер, отличный проект! Спасибо всем организаторам за создание такого проекта, за то, что дали возможность детям из Грузии участвовать в нем. Мы познакомились со многими сверстниками из разных стран. К большому сожалению, эти 15 дней пролетели очень быстро, и нам приходится расставаться. Но этот маршрут памяти навсегда останется в наших сердцах", – сказал он.Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев отметил, что за две недели участники проекта смогли преодолеть и пространство, и время. Он также пообещал ребятам помощь в поиске более подробной информации о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны.Особо Косачев отметил участие школьников из Грузии."Мы очень рады, что с нами в "Поезде Памяти" уже не первый год ребята из Грузии. Мы очень любим Грузию, переживаем, что сейчас у нас не все в порядке в межгосударственных отношениях. Но я убежден в том, что в отношениях между людьми ничего не изменилось и не изменится. Те ребята, которые проехали по маршруту "Поезда Памяти", становятся послами доброй воли, и я уверен, что у них получится то, что, может быть, не получилось у нас, – восстановить и развить наши отношения, сделать их по-настоящему дружескими, потому что мы все этого очень хотим. Спасибо, Грузия! В добрый путь, мы обязательно увидимся", – сказал в интервью Sputnik Грузия Косачев.Одной из главных тем маршрута стала память о жертвах нацизма на белорусской земле. Участники проекта побывали в Хатыни, где в марте 1943 года нацисты сожгли заживо 149 человек, среди которых были 75 детей. Школьники также посетили Жлобин и деревню Красный Берег, где возложили цветы к мемориальному комплексу "Дети – жертвы войны".В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси были убиты 166 885 детей. Более 138 тысяч детей потеряли родителей и остались сиротами. Почти 30 тысяч детей были насильственно вывезены на принудительные работы в Германию. Многие прошли через концлагеря, где их использовали как доноров крови и содержали в нечеловеческих условиях.Особое место в программе заняли мероприятия, связанные с освобождением Беларуси и операцией "Багратион". Летом 1944 года в ходе Белорусской наступательной операции была разгромлена немецкая группа армий "Центр". Участники "Поезда Памяти" посетили мемориальный комплекс "Курган Славы", расположенный на месте, где была окружена и разгромлена 105-тысячная группировка гитлеровских войск.Операция была названа в честь выдающегося русского полководца грузинского происхождения, князя Петра Багратиона. В начале войны 1812 года он командовал 2-й русской армией именно на территории Беларуси. Так в маршруте проекта соединились несколько исторических линий – Беларусь, Россия, Грузия и общая память о борьбе с нацизмом.Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Александр Лукьянов в интервью Sputnik Грузия отметил вклад грузин в освобождение Беларуси."Мы гордимся, что нашу Родину освобождали не только русские, белорусы, но, конечно, весь многонациональный советский народ, в первых рядах которого стояли и наши братья-грузины. Операция "Багратион", которая практически стала венцом великой Победы, освобождением нашей Родины, для нашей страны стала ключевой. Именно поэтому в Беларуси День независимости празднуется именно в день освобождения Минска. Мы были рады организовать посещение "Поезда Памяти" именно в эту дату. Освобождение Беларуси — это подвиг многих народов советского народа, и мы искренне благодарны всем потомкам освободителей и, конечно, нашим братьям-грузинам", – сказал Лукьянов.На торжественном мероприятии в мемориальном комплексе "Курган Славы" выступил государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович. С участниками проекта вновь встретилась председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.Перед прощальным вечером для школьников подготовили насыщенную культурную программу. Ребята посетили Национальную библиотеку Беларуси, новое здание которой было открыто 20 лет назад и сегодня является не только книгохранилищем, но и одной из главных общественных площадок страны. Экскурсия прошла также в Образовательном центре безопасности МЧС.Большое впечатление на участников произвел Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. В этом году музей отметил 82-летие. В его фондах хранится более 165 тысяч экспонатов.После завершения проекта и перед возвращением на родину лидер партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия пригласил участников из Грузии в грузинский ресторан "Генацвале на Арбате". Затем ребята прогулялись по вечернему Арбату.Организаторами проекта выступили российская и белорусская стороны. Инициаторами масштабной идеи стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.Проект "Поезд Памяти" стал для грузинских школьников не только образовательным маршрутом, но и личной встречей с историей. За две недели они увидели места, где решалась судьба миллионов людей, услышали рассказы о своих сверстниках военного времени и сами стали частью большого разговора о памяти, который продолжается между поколениями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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