https://sputnik-georgia.ru/20260708/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-prodolzhayut-obnovlyat-rekordy-299523447.html
Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают обновлять рекорды
Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают обновлять рекорды
Sputnik Грузия
По состоянию на 30 июня 2026 года доля золота в общих международных валютных резервах составляет 16,1% 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Международные резервы по состоянию на 30 июня 2026 года, согласно предварительным данным, составили 7,1 миллиарда долларов, что является историческим максимумом, говорится на сайте Национального банка Грузии.В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали рекордного значения 31 мая 2026 года – 7 007 миллионов долларов.В июне резервы выросли на 115,8 миллиона долларов, а с начала года – на 647 миллионов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке, а также с ростом стоимости золота.За 2025 год международные резервы выросли на 1 709,5 миллиона долларов, за 2024 год – снизились на 562,1 миллиона, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 5,6 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,9 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,7 миллиарда долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальных средствах заимствования (SDR) – 471,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,5 тысячи долларов. Средства вложенные в золото составляют 1,14 миллиарда долларов (16,1% от общего объема резервов).Стоимость других активов в структуре валютных резервов является отрицательной – 315,6 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, золото, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, золото, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают обновлять рекорды
По состоянию на 30 июня 2026 года доля золота в общих международных валютных резервах составляет 16,1%
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Международные резервы по состоянию на 30 июня 2026 года, согласно предварительным данным, составили 7,1 миллиарда долларов, что является историческим максимумом, говорится на сайте Национального банка Грузии.
В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали рекордного значения 31 мая 2026 года – 7 007 миллионов долларов.
В июне резервы выросли на 115,8 миллиона долларов, а с начала года – на 647 миллионов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке, а также с ростом стоимости золота.
За 2025 год международные резервы выросли на 1 709,5 миллиона долларов, за 2024 год – снизились на 562,1 миллиона, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 5,6 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,9 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,7 миллиарда долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальных средствах заимствования (SDR) – 471,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,5 тысячи долларов. Средства вложенные в золото составляют 1,14 миллиарда долларов (16,1% от общего объема резервов).
Стоимость других активов в структуре валютных резервов является отрицательной – 315,6 тысячи долларов.