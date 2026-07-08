https://sputnik-georgia.ru/20260708/zemletryasenie-na-zapade-gruzii-proizoshlo-etim-utrom-299525408.html

Землетрясение на западе Грузии произошло этим утром

Землетрясение на западе Грузии произошло этим утром

Sputnik Грузия

Грузия считается страной средней сейсмической активности 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T10:17+0400

2026-07-08T10:17+0400

2026-07-08T10:17+0400

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имерети

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Грузии — подземные толчки были зафиксированы в 07:35 по тбилисскому времени, говорится в информации Национального центра сейсмического мониторинга.По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в девяти километрах к юго-востоку от города Они, в селе Ириши. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети в Западной Грузии. Интенсивность в эпицентре составила 9 баллов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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