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Землетрясение на западе Грузии произошло этим утром
Землетрясение на западе Грузии произошло этим утром
Sputnik Грузия
Грузия считается страной средней сейсмической активности 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T10:17+0400
2026-07-08T10:17+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Грузии — подземные толчки были зафиксированы в 07:35 по тбилисскому времени, говорится в информации Национального центра сейсмического мониторинга.По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в девяти километрах к юго-востоку от города Они, в селе Ириши. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети в Западной Грузии. Интенсивность в эпицентре составила 9 баллов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, западная грузия, рача, имерети
происшествия, грузия, новости, западная грузия, рача, имерети
Землетрясение на западе Грузии произошло этим утром
Грузия считается страной средней сейсмической активности
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Грузии — подземные толчки были зафиксированы в 07:35 по тбилисскому времени, говорится в информации Национального центра сейсмического мониторинга.
По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в девяти километрах к юго-востоку от города Они, в селе Ириши. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети в Западной Грузии. Интенсивность в эпицентре составила 9 баллов.