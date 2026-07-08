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Жара до +42: синоптик рассказала, каким будет лето в Грузии
Жара до +42: синоптик рассказала, каким будет лето в Грузии
Sputnik Грузия
Метеоролог поделилась, какой будет погода в Грузии этим летом – от возможной засухи до рекордных температур в отдельных регионах 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Средняя температура воздуха в Грузии в течение лета ожидается немного выше нормы, а количество осадков – ниже или в пределах климатической нормы, заявила глава отдела по управлению климатом Национального агентства окружающей среды Хатуна Кокосадзе. "В течение летнего периода возможны характерные для сезона явления, такие как засуха, волны жары, а также в отдельные периоды – сильные осадки", – сказала Кокосадзе. По ее словам, в отдельные периоды лета температура воздуха может повышаться: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, лето
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, лето
Жара до +42: синоптик рассказала, каким будет лето в Грузии
18:55 08.07.2026 (обновлено: 19:01 08.07.2026)
Метеоролог поделилась, какой будет погода в Грузии этим летом – от возможной засухи до рекордных температур в отдельных регионах
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Средняя температура воздуха в Грузии в течение лета ожидается немного выше нормы, а количество осадков – ниже или в пределах климатической нормы, заявила глава отдела по управлению климатом Национального агентства окружающей среды Хатуна Кокосадзе.
"В течение летнего периода возможны характерные для сезона явления, такие как засуха, волны жары, а также в отдельные периоды – сильные осадки", – сказала Кокосадзе.
По ее словам, в отдельные периоды лета температура воздуха может повышаться:
на равнинах и в низменностях – до +39…+42 °C
в горных районах – до +37…+40 °C
в высокогорье – до +33…+37 °C.