https://sputnik-georgia.ru/20260708/zhara-do-42-sinoptik-rasskazala-kakim-budet-leto-v-gruzii-299541853.html

Жара до +42: синоптик рассказала, каким будет лето в Грузии

Жара до +42: синоптик рассказала, каким будет лето в Грузии

Sputnik Грузия

Метеоролог поделилась, какой будет погода в Грузии этим летом – от возможной засухи до рекордных температур в отдельных регионах 08.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Средняя температура воздуха в Грузии в течение лета ожидается немного выше нормы, а количество осадков – ниже или в пределах климатической нормы, заявила глава отдела по управлению климатом Национального агентства окружающей среды Хатуна Кокосадзе. "В течение летнего периода возможны характерные для сезона явления, такие как засуха, волны жары, а также в отдельные периоды – сильные осадки", – сказала Кокосадзе. По ее словам, в отдельные периоды лета температура воздуха может повышаться: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, лето