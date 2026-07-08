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Знаменитый Дом бракосочетания в Старом Тбилиси отреставрируют
Знаменитый Дом бракосочетания в Старом Тбилиси отреставрируют
Sputnik Грузия
Дом бракосочетания на улице Бараташвили в Тбилиси – это историческое здание в традиционном грузинском стиле с резными балконами 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T20:02+0400
2026-07-08T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступает к реконструкции исторического здания Дома бракосочетания "Конка" на улице Бараташвили, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Проведенные исследования показали, что зданию присвоена третья категория аварийности. Здание было построено в конце XIX века. "Согласно результатам конструктивного обследования, несущие конструкции здания, реставрированного в 1980-х годах, находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с присвоением объекту третьей категории аварийности принято решение о его частичном демонтаже и последующем восстановлении в идентичном виде с соблюдением международных стандартов безопасности", – сказал Каладзе на заседании городского правительства. Мэр отметил, что проект направлен на сохранение уникального исторического облика города. "Внешний вид здания будет полностью сохранен. Проект предусматривает повышение стандартов безопасности в исторической части столицы при сохранении ее уникального архитектурного облика. Я рад, что будет обновлен еще один объект культурного наследия", – сказал Каладзе. По его информации, работы должны быть завершены в течение 14 месяцев. Как ранее отметили в мэрии, Фонд развития Тбилиси тратит десятки миллионов лари на восстановление исторических районов. По последним данным мэрии, в столице более 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. Дом бракосочетания на улице Бараташвили в Тбилиси – это историческое здание в традиционном грузинском стиле с резными балконами, расположенное в Старом городе (рядом с набережной Мтквари). Церемонии там регистрируются Домом юстиции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, дом юстиции
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, дом юстиции
Знаменитый Дом бракосочетания в Старом Тбилиси отреставрируют
Дом бракосочетания на улице Бараташвили в Тбилиси – это историческое здание в традиционном грузинском стиле с резными балконами
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступает к реконструкции исторического здания Дома бракосочетания "Конка" на улице Бараташвили, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Проведенные исследования показали, что зданию присвоена третья категория аварийности. Здание было построено в конце XIX века.
"Согласно результатам конструктивного обследования, несущие конструкции здания, реставрированного в 1980-х годах, находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с присвоением объекту третьей категории аварийности принято решение о его частичном демонтаже и последующем восстановлении в идентичном виде с соблюдением международных стандартов безопасности", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Мэр отметил, что проект направлен на сохранение уникального исторического облика города.
"Внешний вид здания будет полностью сохранен. Проект предусматривает повышение стандартов безопасности в исторической части столицы при сохранении ее уникального архитектурного облика. Я рад, что будет обновлен еще один объект культурного наследия", – сказал Каладзе.
По его информации, работы должны быть завершены в течение 14 месяцев.
Как ранее отметили в мэрии, Фонд развития Тбилиси тратит десятки миллионов лари на восстановление исторических районов. По последним данным мэрии, в столице более 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
Дом бракосочетания на улице Бараташвили в Тбилиси – это историческое здание в традиционном грузинском стиле с резными балконами, расположенное в Старом городе (рядом с набережной Мтквари). Церемонии там регистрируются Домом юстиции Грузии.