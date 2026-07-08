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Зона для встречающих Тбилисского аэропорта вновь открыта
Зона для встречающих Тбилисского аэропорта вновь открыта
Sputnik Грузия
Из-за последствий ливня в течение нескольких часов прибывающие пассажиры пользовались альтернативным выходом 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Зона ожидания встречающих в Тбилисском международном аэропорту полностью открыта и работает в привычном режиме, сообщили в администрации аэропорта. Из-за технических проблем, вызванных непогодой, в соответствии с протоколом безопасности часть зоны ожидания встречающих была закрыта в течение всей ночи. В течение нескольких часов прибывающие пассажиры пользовались альтернативным выходом. "В настоящее время все зоны обслуживания пассажиров работают в обычном режиме, ограничения сняты. Поэтому в Тбилисском международном аэропорту не был задержан ни один рейс", – говорится в сообщении. Администрация аэропорта приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Как ранее заявили в аэропорту, из-за непогоды и грозы были перенаправлены только три рейса – в аэропорты Кутаиси, Алматы и Баку. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, алматы, кутаиси, тбилиси, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, общество, алматы, кутаиси, тбилиси, тбилисский международный аэропорт
Зона для встречающих Тбилисского аэропорта вновь открыта
15:31 08.07.2026 (обновлено: 15:56 08.07.2026)
Из-за последствий ливня в течение нескольких часов прибывающие пассажиры пользовались альтернативным выходом
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Зона ожидания встречающих в Тбилисском международном аэропорту полностью открыта и работает в привычном режиме, сообщили в администрации аэропорта.
Из-за технических проблем, вызванных непогодой, в соответствии с протоколом безопасности часть зоны ожидания встречающих была закрыта в течение всей ночи. В течение нескольких часов прибывающие пассажиры пользовались альтернативным выходом.
"В настоящее время все зоны обслуживания пассажиров работают в обычном режиме, ограничения сняты. Поэтому в Тбилисском международном аэропорту не был задержан ни один рейс", – говорится в сообщении.
Администрация аэропорта приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Как ранее заявили в аэропорту, из-за непогоды и грозы были перенаправлены только три рейса – в аэропорты Кутаиси, Алматы и Баку.