Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260708/zona-dlya-vstrechayuschikh-tbilisskogo-aeroporta-vnov-otkryta-299537002.html
Зона для встречающих Тбилисского аэропорта вновь открыта
Зона для встречающих Тбилисского аэропорта вновь открыта
Sputnik Грузия
Из-за последствий ливня в течение нескольких часов прибывающие пассажиры пользовались альтернативным выходом 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T15:31+0400
2026-07-08T15:56+0400
грузия
новости
общество
алматы
кутаиси
тбилиси
тбилисский международный аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/76/248887684_0:120:1277:838_1920x0_80_0_0_2f72417bbedb7abf673ffc0e7f1c8ed4.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Зона ожидания встречающих в Тбилисском международном аэропорту полностью открыта и работает в привычном режиме, сообщили в администрации аэропорта. Из-за технических проблем, вызванных непогодой, в соответствии с протоколом безопасности часть зоны ожидания встречающих была закрыта в течение всей ночи. В течение нескольких часов прибывающие пассажиры пользовались альтернативным выходом. "В настоящее время все зоны обслуживания пассажиров работают в обычном режиме, ограничения сняты. Поэтому в Тбилисском международном аэропорту не был задержан ни один рейс", – говорится в сообщении. Администрация аэропорта приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Как ранее заявили в аэропорту, из-за непогоды и грозы были перенаправлены только три рейса – в аэропорты Кутаиси, Алматы и Баку. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
алматы
кутаиси
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/76/248887684_0:0:1275:956_1920x0_80_0_0_ec9afd68d0645a25421bff3649409d4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, алматы, кутаиси, тбилиси, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, общество, алматы, кутаиси, тбилиси, тбилисский международный аэропорт

Зона для встречающих Тбилисского аэропорта вновь открыта

15:31 08.07.2026 (обновлено: 15:56 08.07.2026)
© photo: Sputnik / StringerМеждународный аэропорт Тбилиси
Международный аэропорт Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Из-за последствий ливня в течение нескольких часов прибывающие пассажиры пользовались альтернативным выходом
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Зона ожидания встречающих в Тбилисском международном аэропорту полностью открыта и работает в привычном режиме, сообщили в администрации аэропорта.
Из-за технических проблем, вызванных непогодой, в соответствии с протоколом безопасности часть зоны ожидания встречающих была закрыта в течение всей ночи. В течение нескольких часов прибывающие пассажиры пользовались альтернативным выходом.
"В настоящее время все зоны обслуживания пассажиров работают в обычном режиме, ограничения сняты. Поэтому в Тбилисском международном аэропорту не был задержан ни один рейс", – говорится в сообщении.
Администрация аэропорта приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Как ранее заявили в аэропорту, из-за непогоды и грозы были перенаправлены только три рейса – в аэропорты Кутаиси, Алматы и Баку.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0