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Новая логистика постсоветского пространства: что стоит за сближением Тбилиси и Ташкента

Новая логистика постсоветского пространства: что стоит за сближением Тбилиси и Ташкента

Sputnik Грузия

Какова цель углубления сотрудничества между Грузией и Узбекистаном, на что нацелились власти правящей партии "Грузинская мечта", сближаясь со странами Южного... 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T19:44+0400

2026-07-09T19:44+0400

2026-07-09T20:43+0400

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б этом и многом другом рассказали участники видеомоста Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”, который прошел в мультимедийных пресс-центрах Sputnik.Правительство "Грузинской мечты" нацелилось на активную интеграцию в региональные проекты с Центральной Азией, чтобы окончательно превратить Грузию из номинального в реальный транзитный хаб, заявил политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе."За несколько дней до подписания Стратегического партнерства с Узбекистаном мы подписали стратегическое партнерство с первой страной Центральной Азии – Казахстаном. Это целая серия шагов, которая нацелена на одно - правительство "Грузинской мечты" окончательно пришло к выводу, что страна должна не просто говорить о том, что является транзитным хабом, а вовлечься в те региональные проекты, которые подразумевают активное сотрудничество с Центральной Азией в целом", - подчеркнул Сихарулидзе.Как заявил старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан, доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Равшан Назаров, сотрудничество между Узбекистаном и Грузией приобретает все больше практическое значение, поскольку очень много планов, и достаточно серьезных и амбициозных."Если товарооборот между двумя странами в 2025 году составил 268 млн долларов. То к 2027-2028 году планируется довести до 1 млрд долларов. Почти в четыре раза. Для этого запланировано очень много практических вопросов, связанных с укреплением транспортно-логистической структуры и транспортно-логистических связей между странами и т.д. Расширяется индустриальное партнерство", - заявил Назаров.Историческим и поворотным назвал визит президента Узбекистана в Грузию преподаватель Экономического факультета РУДН, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Фархад Ибрагимов."Узбекистан дает конкретные планы, предлагает конкретные проекты, которые можно реализовать... В том числе в логистическом плане, в котором и Россия могла бы принимать участие... Мне нравится, что на постсоветском пространстве эти процессы возрождаются", - сказал Ибрагимов.

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