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Надо охладиться: как животные спасаются от жары этим летом – фото
Надо охладиться: как животные спасаются от жары этим летом – фото
Sputnik Грузия
Летом изнемогают не только люди. Многие животные тоже очень страдают в жару 09.07.2026, Sputnik Грузия
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Когда столбик термометра ползет вверх, мы инстинктивно ищем спасение в тени, холодной воде и кондиционерах. Нашим четвероногим питомцам приходится гораздо сложнее: они не могут пожаловаться на духоту или подать знак о том, что им нужна вода.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Надо охладиться: как животные спасаются от жары этим летом – фото

17:01 09.07.2026 (обновлено: 17:38 09.07.2026)
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Летом изнемогают не только люди. Многие животные тоже очень страдают в жару
Когда столбик термометра ползет вверх, мы инстинктивно ищем спасение в тени, холодной воде и кондиционерах. Нашим четвероногим питомцам приходится гораздо сложнее: они не могут пожаловаться на духоту или подать знак о том, что им нужна вода.
© AP Photo / K.M. Chaudary

Лев и львица облизывают кусок льда в жаркую погоду в зоопарке Лахора, Пакистан.

Лев и львица облизывают кусок льда в жаркую погоду в зоопарке Лахора, Пакистан. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / K.M. Chaudary

Лев и львица облизывают кусок льда в жаркую погоду в зоопарке Лахора, Пакистан.

© photo: Sputnik / Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанк

Собака на черноморском пляже в Сочи.

Собака на черноморском пляже в Сочи. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ekaterina Lyzlova
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Собака на черноморском пляже в Сочи.

© AP Photo / Darko Vojinovic

Антилопа пьет дождевую воду в зоопарке Палич, Сербия.

Антилопа пьет дождевую воду в зоопарке Палич, Сербия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Darko Vojinovic

Антилопа пьет дождевую воду в зоопарке Палич, Сербия.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Далматин в маленьких ботиночках, защищающих его от раскаленной земли в Риме, Италия.

Далматин в маленьких ботиночках, защищающих его от раскаленной земли в Риме, Италия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

Далматин в маленьких ботиночках, защищающих его от раскаленной земли в Риме, Италия.

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкУчастник триатлона "Мокрые псы" преодолевает грязевое препятствие во время соревнований в поселке Степной вблизи Новосибирска.
Триатлон Мокрые псы в Новосибирской области - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Участник триатлона "Мокрые псы" преодолевает грязевое препятствие во время соревнований в поселке Степной вблизи Новосибирска.
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Морской лев наслаждается замороженным кормом во время пресс-тура в римском зоопарке "Биопарк", Италия.

Морской лев наслаждается замороженным кормом во время пресс-тура в римском зоопарке &quot;Биопарк&quot;, Италия. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Морской лев наслаждается замороженным кормом во время пресс-тура в римском зоопарке "Биопарк", Италия.

© REUTERS Knuthenborg Safaripark

Азиатский черный медведь в водоеме в сафари-парке Кнутхенборг в Марибо, Дания.

Азиатский черный медведь в водоеме в сафари-парке Кнутхенборг в Марибо, Дания. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Knuthenborg Safaripark

Азиатский черный медведь в водоеме в сафари-парке Кнутхенборг в Марибо, Дания.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Чайки освежаются в фонтане в центре Рима.

Чайки освежаются в фонтане в центре Рима. - Sputnik Грузия
8/12
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Чайки освежаются в фонтане в центре Рима.

© AP Photo / Heinz-Peter Bader

Всадник на конной повозке охлаждает своих лошадей жарким летним днем в центре Вены, Австрия.

Всадник на конной повозке охлаждает своих лошадей жарким летним днем в центре Вены, Австрия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Heinz-Peter Bader

Всадник на конной повозке охлаждает своих лошадей жарким летним днем в центре Вены, Австрия.

© REUTERS Jordan Tovin

Женщина играет со своей собакой в ​​Проспект-парке во время сильной жары в Нью-Йорке, США.

Женщина играет со своей собакой в ​​Проспект-парке во время сильной жары в Нью-Йорке, США. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Jordan Tovin

Женщина играет со своей собакой в ​​Проспект-парке во время сильной жары в Нью-Йорке, США.

© photo: Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанкМуравьед в вольере пекинского парка дикой природы Beijing Wildlife Park.
Муравьед в вольере пекинского парка дикой природы Beijing Wildlife Park - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Anna Ratkoglo
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Муравьед в вольере пекинского парка дикой природы Beijing Wildlife Park.
© REUTERS Guglielmo Mangiapane

Собака пьет воду из "Назоне" – типичного римского общественного питьевого фонтана – во время жары в Риме, Италия.

Собака пьет воду из &quot;Назоне&quot; – типичного римского общественного питьевого фонтана – во время жары в Риме, Италия. - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS Guglielmo Mangiapane

Собака пьет воду из "Назоне" – типичного римского общественного питьевого фонтана – во время жары в Риме, Италия.

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