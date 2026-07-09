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Надо охладиться: как животные спасаются от жары этим летом – фото
Надо охладиться: как животные спасаются от жары этим летом – фото
Sputnik Грузия
Летом изнемогают не только люди. Многие животные тоже очень страдают в жару 09.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-09T17:01+0400
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Когда столбик термометра ползет вверх, мы инстинктивно ищем спасение в тени, холодной воде и кондиционерах. Нашим четвероногим питомцам приходится гораздо сложнее: они не могут пожаловаться на духоту или подать знак о том, что им нужна вода.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Надо охладиться: как животные спасаются от жары этим летом – фото 17:01 09.07.2026 (обновлено: 17:38 09.07.2026)
Летом изнемогают не только люди. Многие животные тоже очень страдают в жару
Когда столбик термометра ползет вверх, мы инстинктивно ищем спасение в тени, холодной воде и кондиционерах. Нашим четвероногим питомцам приходится гораздо сложнее: они не могут пожаловаться на духоту или подать знак о том, что им нужна вода.
© AP Photo / K.M. Chaudary
Лев и львица облизывают кусок льда в жаркую погоду в зоопарке Лахора, Пакистан.
Лев и львица облизывают кусок льда в жаркую погоду в зоопарке Лахора, Пакистан.
© photo: Sputnik / Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанк
Собака на черноморском пляже в Сочи.
Собака на черноморском пляже в Сочи.
© AP Photo / Darko Vojinovic
Антилопа пьет дождевую воду в зоопарке Палич, Сербия.
Антилопа пьет дождевую воду в зоопарке Палич, Сербия.
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Далматин в маленьких ботиночках, защищающих его от раскаленной земли в Риме, Италия.
Далматин в маленьких ботиночках, защищающих его от раскаленной земли в Риме, Италия.
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк Участник триатлона "Мокрые псы" преодолевает грязевое препятствие во время соревнований в поселке Степной вблизи Новосибирска.
Участник триатлона "Мокрые псы" преодолевает грязевое препятствие во время соревнований в поселке Степной вблизи Новосибирска.
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Морской лев наслаждается замороженным кормом во время пресс-тура в римском зоопарке "Биопарк", Италия.
Морской лев наслаждается замороженным кормом во время пресс-тура в римском зоопарке "Биопарк", Италия.
© REUTERS Knuthenborg Safaripark
Азиатский черный медведь в водоеме в сафари-парке Кнутхенборг в Марибо, Дания.
Азиатский черный медведь в водоеме в сафари-парке Кнутхенборг в Марибо, Дания.
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Чайки освежаются в фонтане в центре Рима.
Чайки освежаются в фонтане в центре Рима.
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Всадник на конной повозке охлаждает своих лошадей жарким летним днем в центре Вены, Австрия.
Всадник на конной повозке охлаждает своих лошадей жарким летним днем в центре Вены, Австрия.
© REUTERS Jordan Tovin
Женщина играет со своей собакой в Проспект-парке во время сильной жары в Нью-Йорке, США.
Женщина играет со своей собакой в Проспект-парке во время сильной жары в Нью-Йорке, США.
© photo: Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк Муравьед в вольере пекинского парка дикой природы Beijing Wildlife Park.
Муравьед в вольере пекинского парка дикой природы Beijing Wildlife Park.
© REUTERS Guglielmo Mangiapane
Собака пьет воду из "Назоне" – типичного римского общественного питьевого фонтана – во время жары в Риме, Италия.
Собака пьет воду из "Назоне" – типичного римского общественного питьевого фонтана – во время жары в Риме, Италия.