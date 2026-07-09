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Надо охладиться: как животные спасаются от жары этим летом – фото

Надо охладиться: как животные спасаются от жары этим летом – фото

Sputnik Грузия

Летом изнемогают не только люди. Многие животные тоже очень страдают в жару 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T17:01+0400

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Когда столбик термометра ползет вверх, мы инстинктивно ищем спасение в тени, холодной воде и кондиционерах. Нашим четвероногим питомцам приходится гораздо сложнее: они не могут пожаловаться на духоту или подать знак о том, что им нужна вода.

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