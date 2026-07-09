https://sputnik-georgia.ru/20260709/299560804.html

Иран победил, США стремятся к реваншу

Иран победил, США стремятся к реваншу

Sputnik Грузия

Всплеск боевых действий в зоне Персидского залива – свидетельство хронической недоговороспособности США, неразрешимых противоречий Вашингтона и Тегерана в... 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T21:45+0400

2026-07-09T21:45+0400

2026-07-09T21:45+0400

в мире

политика

аналитика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

дмитрий медведев

пентагон

ксир

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/09/299560983_0:208:2875:1825_1920x0_80_0_0_ecd10dd3615c7e7d303d4d998513e927.jpg

Центральное командование ВС США вчера подтвердило возобновление "мощных ударов по Ирану", якобы в ответ на действия КСИР против гражданских судов в Ормузском проливе. Иран нанес серию ответных ударов по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре и Иордании. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении огня. Американский президент Дональд Трамп 8 июля в Анкаре заявил, что США не видят смысла в дальнейших переговорах. Министерство финансов США отозвало генеральную лицензию, разрешающую продажу иранской нефти – это перечеркнуло ключевой пункт меморандума о взаимопонимании, подписанного Вашингтоном и Тегераном 18 июня.Американцы самонадеянно декларировали "свободу судоходства" северным фарватером – у берегов Омана, однако в реальности Иран продолжает контролировать Ормузский пролив и пятую часть мировых поставок нефти. Невзирая на отрицание Трампа. Когда иностранные танкеры пытаются игнорировать установленные Тегераном правила прохода через пролив, по ним прилетает. Американские войска с 7 июля пытаются изменить статус-кво, то есть поразить иранские средства контроля – береговые РЛС, противокорабельные ракетные комплексы, системы ПВО, центры управления. В регионе постоянно находятся более 20 кораблей ВМС США и около 20 тысяч бойцов, которые фактически бесполезны.В существующей реальности американцы проиграли "первый раунд" войны 2026 года в Заливе. Мощь "Томагавков" и поддержка ЦАХАЛ не позволили даже приблизиться к целям операции "Эпическая ярость". Иран решительно ответил американским агрессорам и их союзникам в регионе "огнем и мечом". После начала ракетных ударов 28 марта Пентагон продержался менее 40 дней, а потом Вашингтон инициировал перемирие и прекращение огня. Президент США Трамп 1 мая уведомил конгресс о завершении боевых действий против Ирана. В прочность такого мира мало кто верил.Вашингтон не способен сразу принять усиление геополитических позиций Ирана. Американцы традиционно используют переговоры с противником для перевооружения и эскалации. Новые обмены ударами вполне предсказуемы. Пока коренные экономические и политические противоречия Ирана и США не разрешены, Ближневосточный регион обречен на перманентные боевые действия разной интенсивности.Сказка не про белого бычкаИранские СМИ сообщили об американских ударах, нанесенных преимущественно вдоль южного побережья Ирана, от Ормузского пролива до Оманского залива. CENTCOM доложил о 80 пораженных целях, включая 60 малых катеров. КСИР атаковал ракетами и беспилотниками 85 военных объектов США в регионе. Продолжение следует. Однако историю нельзя "отмотать назад".По данным агентства Bloomberg, Трамп сосредоточен на Иране – в ущерб Украине. США продолжают наращивать группировку ВМС в Ближневосточном регионе. Обмен ракетными ударами возможен, возвращение в Ормуз свободного судоходства образца 2025 года – уже нет. Танец Пентагона на граблях здесь не поможет. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф вчера заявил: "США еще не поняли, что запугивание и нарушение своих обязательств больше не остаются безнаказанными… Ормузский пролив будет вновь открыт только по договоренности с Ираном, а не под угрозами со стороны США".Объективно позиции Тегерана в регионе значительно усилены, и в этом есть определенный вклад РФ. Американский специализированный журнал Military Watch в начале июля тревожно сообщил: "Российский авиазавод в Комсомольске-на-Амуре завершил производство 20 истребителей Су-35 для ВВС Ирана", и до конца 2026 года Тегеран получит еще десять. По информации издания, Министерство обороны Ирана заказало 48 истребителей Су-35 и 12 истребителей Су-30СМ2, высока вероятность размещения заказов на истребители пятого поколения Су-57. Специалистов Пентагона впечатлили недавние прорывы американской ПВО иранскими летчиками на устаревших F-4 и F-5. Современные истребители российского производства прибавят могущества ВВС Ирана. Сегодня Military Watch еще более огорчил Трампа и ВВС США: "Россия замедлит поставки истребителей Су-35 в свои ВКС, поскольку промышленность сосредоточена на вооружении Ирана". Содержательная "информация к размышлению". Хотя заказы ВКС России для авиазавода в Комсомольске-на-Амуре – всегда в приоритете.Иранская война не завершена. Американские войска останутся в Израиле как минимум до 2027 года. Израиль готов к возобновлению боевых действий, но есть нюансы. Ранее США согласились на присутствие "Хезболлы" в Ливане. Война в Газе подтолкнула Саудовскую Аравию к изменению проекта индийско-ближневосточно-европейского экономического коридора (IMEC) – с исключением Израиля, и перенаправлением коридора через Сирию. Достаточно серьезные удары по основному союзнику США в регионе. Совсем не этого хотел "Рычащий лев". Только один иранский "прилет" 1 июля по НПЗ в Хайфе повредил 60 процентов производственных мощностей Израиля по бензину. Выходит, от войны одни убытки.Иранское руководство непоколебимо, и считает Ормуз "главным инструментом силы" и "божественным благословением". Иран "ни при каких обстоятельствах не откажется от своих прав" на пролив. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заметил, что в запасе у Тегерана есть еще и "термоядерное оружие" – Баб-эль-Мандебский пролив, в котором можно закрыть все перевозки нефти. Действительно, проливы – могущественное оружие. И все же не конец истории. После множества военных операций Пентагона с участием ЦАХАЛ на священной персидской земле руководство Ирана раньше или позже придет к необходимости создания ядерного щита. Надежные союзники наверняка помогут ускорить процесс технологически, и закрепить результат.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

иран

сша

тегеран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

в мире, политика, аналитика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, дмитрий медведев, пентагон, ксир, колумнисты, обострение ситуации на ближнем востоке