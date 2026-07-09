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Грузия построит новую четырехполосную автомагистраль к границе с Азербайджаном

Грузия построит новую четырехполосную автомагистраль к границе с Азербайджаном

Sputnik Грузия

Протяженность дороги составит 61,3 км 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T22:39+0400

2026-07-09T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии проводит международный тендер – на месте нынешней магистрали, связывающей страну с Арменией и Азербайджаном, планируется построить четырехполосную дорогу с повышенной пропускной способностью.Отмечается, что общая стоимость проекта оценивается €250 млн. Его финансирование будет обеспечено за счет кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).Новые магистрали пройдут от города Рустави до Красного Моста (пограничного пункта Грузии и Азербайджана) и Садахло (села на границе с Арменией). Протяженность дороги составит 61,3 км.Сейчас дороги между Грузией, Арменией и Азербайджаном – двухполосные, зачастую они пролегают прямо через населенные пункты. Задача новой магистрали – обеспечить более высокую пропускную способность и минимизировать прохождение через густонаселенные территории.Отмечается, что предложения будут приниматься до 14 августа 2026 года.Тендер на этот участок дороги впервые объявили в августе 2024 года – предполагалось, что строительство начнут уже в 2025 году. Однако в марте этого года процедуру официально закрыли из‑за низкой конкуренции. В том же месяце стартовал новый тендер стоимостью €19 млн на услуги строительного надзора за дорогой. Одновременно правительство Грузии продолжает выкупать земли под трассу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, азербайджан, армения, рустави, грузино-азербайджанские отношения