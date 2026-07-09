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Алиев утвердил соглашение о транзите электроэнергии из Азербайджана в Грузию

Алиев утвердил соглашение о транзите электроэнергии из Азербайджана в Грузию

Sputnik Грузия

Его реализация будет обеспечена Министерством энергетики Азербайджана 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T19:54+0400

2026-07-09T19:54+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение о поставках электроэнергии в Грузию и ее транзите через территорию страны, сообщил Sputnik Азербайджан.Соглашение было подписано 18 мая в Баку. Документ призван закрепить механизмы сотрудничества в сфере энергопоставок и повысить роль региона как узла трансграничной энергетической логистики. Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.После утверждения главой государства реализация положений документа поручена Министерству энергетики Азербайджана. МИД республики предстоит направить правительству Грузии официальное уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.Подписание и последующая ратификация соглашения отражают курс на развитие региональной энергетической кооперации. Для Азербайджана договор означает расширение экспортного потенциала в энергетическом секторе и усиление транзитной роли страны. Для Грузии – дополнительные возможности по обеспечению энергетической безопасности и оптимизации баланса поставок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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