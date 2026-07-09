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Алиев утвердил соглашение о транзите электроэнергии из Азербайджана в Грузию
Алиев утвердил соглашение о транзите электроэнергии из Азербайджана в Грузию
Sputnik Грузия
Его реализация будет обеспечена Министерством энергетики Азербайджана 09.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-09T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение о поставках электроэнергии в Грузию и ее транзите через территорию страны, сообщил Sputnik Азербайджан.Соглашение было подписано 18 мая в Баку. Документ призван закрепить механизмы сотрудничества в сфере энергопоставок и повысить роль региона как узла трансграничной энергетической логистики. Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.После утверждения главой государства реализация положений документа поручена Министерству энергетики Азербайджана. МИД республики предстоит направить правительству Грузии официальное уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.Подписание и последующая ратификация соглашения отражают курс на развитие региональной энергетической кооперации. Для Азербайджана договор означает расширение экспортного потенциала в энергетическом секторе и усиление транзитной роли страны. Для Грузии – дополнительные возможности по обеспечению энергетической безопасности и оптимизации баланса поставок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, азербайджан, тбилиси, баку, ильхам алиев, энергетика грузии
грузия, новости, экономика, азербайджан, тбилиси, баку, ильхам алиев, энергетика грузии

Алиев утвердил соглашение о транзите электроэнергии из Азербайджана в Грузию

19:54 09.07.2026 (обновлено: 20:05 09.07.2026)
© photo: Sputnik / Andranik GhazaryanЛиния электропередач
Линия электропередач - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2026
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
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Его реализация будет обеспечена Министерством энергетики Азербайджана
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение о поставках электроэнергии в Грузию и ее транзите через территорию страны, сообщил Sputnik Азербайджан.
Соглашение было подписано 18 мая в Баку. Документ призван закрепить механизмы сотрудничества в сфере энергопоставок и повысить роль региона как узла трансграничной энергетической логистики. Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.
После утверждения главой государства реализация положений документа поручена Министерству энергетики Азербайджана. МИД республики предстоит направить правительству Грузии официальное уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС
Инфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2026
Инфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС
© Sputnik / Elnur Salayev
Подписание и последующая ратификация соглашения отражают курс на развитие региональной энергетической кооперации. Для Азербайджана договор означает расширение экспортного потенциала в энергетическом секторе и усиление транзитной роли страны. Для Грузии – дополнительные возможности по обеспечению энергетической безопасности и оптимизации баланса поставок.
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