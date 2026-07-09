https://sputnik-georgia.ru/20260709/effektivnoe-upravlenie--zamministra-o-roste-gruzoperevozok-299552025.html

Эффективное управление – замминистра о росте грузоперевозок

Эффективное управление – замминистра о росте грузоперевозок

Sputnik Грузия

Замминистра подчеркнула растущую динамику грузопотока по Среднему коридору 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T14:54+0400

2026-07-09T14:54+0400

2026-07-09T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Рекордные показатели грузоперевозок, зафиксированные в июне, являются результатом эффективного управления и проектов, реализованных новым руководством АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД), заявила замминистра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани.Согласно официальным данным, в июне 2026 года ГЖД перевезла 1 361 484 тонны грузов, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие."За прошедший год результаты, достигнутые "Грузинской железной дорогой", действительно наглядны. Мы добились улучшений во многих областях как в операционной части, так и по соответствующим показателям", – заявила Иоселиани.Замминистра подчеркнула растущую динамику грузопотока по Среднему коридору. По ее оценке, в целом фиксируются очень значительные показатели роста грузооборота, и важной составляющей здесь является бесперебойная работа железных дорог Грузии."У правительства Грузии есть четкий план и видение развития транспортно-логистического сектора в стране, и все мультимодальные направления согласованы между собой", – сказала она.Иоселиани напомнила о недавнем решении правительства Грузии сохранить за собой 100% собственности на глубоководный порт Анаклия и построить его без участия основного партнера."Также мы представили 10-летнюю концепцию исторического обновления грузинских железных дорог, и, соответственно, оба этих компонента позволяют нам заявить, что мы являемся надежным партнером в Среднем коридоре и готовы эффективно обслуживать удвоившийся объем грузоперевозок", – отметила Иоселиани.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время владеет как железнодорожной инфраструктурой, так и всем подвижным составом. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, обеспечивая транзит различных грузов, в основном из Каспийского региона и Средней Азии на востоке к Черному морю на западе. ГЖД также осуществляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, анаклия, черное море