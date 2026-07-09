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Эксперт: Грузия сближается с Центральной Азией, чтобы доказать Брюсселю свою незаменимость

Эксперт: Грузия сближается с Центральной Азией, чтобы доказать Брюсселю свою незаменимость

Sputnik Грузия

Сближение Грузии с Центральной Азией является частью масштабного плана Тбилиси по повышению своей логистической значимости, призванного доказать Брюсселю... 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T21:17+0400

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Об этом заявил политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в ходе видеомоста.Видеомост Ташкент–Тбилиси–Москва на тему: "Узбекистан–Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества", прошел в мультимедийных пресс-центрах Sputnik в Узбекистане и Грузии."Углубление отношений с Центральной Азией – это не какой-то отдельный элемент, это большой план по увеличению важности Грузии не только на Южном Кавказе, но и в Центральной Азии с точки зрения транспортировки. В том числе и для понимания Брюсселем того, что без Грузии какие-либо нормальные, стабильные проекты, которые подразумевают безопасность в энергетических направлениях, получение товаров Южного Кавказа, из Центральной Азии, невозможно", – заявил Сихарулидзе.По его словам, это большой план, на который правительство Грузии и делает ставку."На фоне кризиса с Европой ставка – поднять нашу значимость и доказать европейским коллегам, что без нас никуда", – отметил он.Как отметил Сихарулидзе, подписание стратегического партнерства с Узбекистаном, а немного ранее с Казахстаном, говорит о том, что правительство "Грузинской мечты" окончательно пришло к выводу, что страна должна не просто говорить о том, что является транзитным хабом, а активно участвовать в тех региональных проектах, которые подразумевают активное сотрудничество с Центральной Азией в целом.

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