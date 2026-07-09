https://sputnik-georgia.ru/20260709/gruzinskaya-iberiya-obygrala-estonskuyu-floru-v-kvalifikatsii-ligi-chempionov-299552963.html

Грузинская "Иберия" обыграла эстонскую "Флору" в квалификации Лиги чемпионов

Грузинская "Иберия" обыграла эстонскую "Флору" в квалификации Лиги чемпионов

Sputnik Грузия

Ответный матч состоится 14 июля в Тбилиси на стадионе Михаила Месхи 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Чемпион Грузии по футболу, тбилисская "Иберия 1999", с победы начала выступление в квалификации Лиги чемпионов, обыграв в Таллине эстонскую "Флору" со счетом 3:2.У чемпиона Грузии впервые примерно за десять лет появился реальный шанс преодолеть первый квалификационный раунд Лиги чемпионов и выйти во второй этап самого престижного клубного турнира.Гости уже на 18-й минуте открыли счет – отличился Звиад Начкебия. Спустя две минуты Георгий Джинджолава реализовал пенальти, назначенный за фол против Бартишвили, и удвоил преимущество своей команды.На 28-й минуте полузащитник "Флоры" дальним ударом сократил отставание.Во втором тайме положение хозяев осложнилось: на 60-й минуте полузащитник Айрон Коло был удален с поля. Несмотря на игру в меньшинстве, эстонцы сумели сравнять счет. Однако уже через две минуты Бакар Кардава вновь вывел "Иберию" вперед, установив окончательный счет встречи – 3:2.Ответный матч состоится 14 июля в Тбилиси на стадионе Михаила Месхи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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