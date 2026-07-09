https://sputnik-georgia.ru/20260709/gruzinskoe-vino-predstavili-v-16-stranakh--otchet-agentstva-299532589.html

Грузинское вино представили в 16 странах – отчет Агентства

Грузинское вино представили в 16 странах – отчет Агентства

Sputnik Грузия

Одним из главных направлений деятельности Национального агентства вина является продвижение грузинского вина на международных рынках 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T09:01+0400

2026-07-09T09:01+0400

2026-07-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузинские вина были представлены на различных маркетинговых мероприятиях, проходивших в 16 странах мира во втором квартале 2026 года, сообщило Национальное агентство вина. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках – приоритет правительства Грузии. На маркетинговую деятельность в целях популяризации местного вина в 2025 году Национальное агентство вина потратило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. При финансовой и организационной поддержке Агентства во втором квартале этого года грузинское вино было представлено на 11 выставках/фестивалях в восьми странах: Японии, Италии, Словении, Греции, США, Австрии, Великобритании и Беларуси. Кроме того, в 10 странах (Германия, Австралия, США, Турция, Норвегия, Франция, Бельгия, Швейцария, Южная Корея и Великобритания) было проведено около 80 презентаций/дегустаций грузинских вин. В рамках государственной программы по продвижению грузинского вина на местном рынке при финансовой поддержке Национального агентства вина в Грузии было проведено 15 мероприятий – мастер-классов, выставок, фестивалей, конкурсов и форумов. За отчетный период в Грузии было проведено девять винных туров с участием иностранных специалистов в области виноделия, представителей отрасли и СМИ. В мероприятиях приняли участие около 200 винодельческих компаний и предприятий, расположенных как за пределами страны, так и по всей Грузии. В целях популяризации грузинского вина продолжалось активное сотрудничество с международными СМИ и издательствами, такими как Gambero Rosso TV, TV SOMM TV, New York Post, Seven Fifty, ежедневная газета Vine Pair и Grapefriend. По инициативе Агентства вина и по решению правительства Грузии, в целях представления грузинского вина как национальной самобытности и важнейшего культурного наследия страны, его многовековой истории и связанных с ней традиций, был учрежден Национальный день вина, который будет отмечаться ежегодно 8 мая. Подрядные компании Агентства реализуют различные форматы мероприятий на стратегических и приоритетных рынках. При поддержке Национального агентства вина грузинские производители участвуют во всех важных международных выставках вина и алкогольных напитков, а также усилены медиакампании и мероприятия, ориентированные на потребителя. Одним из главных направлений деятельности Национального агентства вина является продвижение грузинского вина на международных рынках. С 2013 года агентство проводит целенаправленные рекламные и маркетинговые кампании в США, Европе и Азии с целью диверсификации рынков. Традиция виноделия в Грузии насчитывает восемь тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы. Сегодня в Грузии культивируются сотни различных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинское происхождение. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноград, виноделие, виноградники, грузия, экономика, новости