Грузинское вино представили в 16 странах – отчет Агентства
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинское вино. Винная дегустация
© National Wine Agency of Georgia
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Одним из главных направлений деятельности Национального агентства вина является продвижение грузинского вина на международных рынках
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузинские вина были представлены на различных маркетинговых мероприятиях, проходивших в 16 странах мира во втором квартале 2026 года, сообщило Национальное агентство вина.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках – приоритет правительства Грузии. На маркетинговую деятельность в целях популяризации местного вина в 2025 году Национальное агентство вина потратило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинское вино. Винная дегустация
Грузинское вино. Винная дегустация
© National Wine Agency of Georgia
При финансовой и организационной поддержке Агентства во втором квартале этого года грузинское вино было представлено на 11 выставках/фестивалях в восьми странах: Японии, Италии, Словении, Греции, США, Австрии, Великобритании и Беларуси.
Кроме того, в 10 странах (Германия, Австралия, США, Турция, Норвегия, Франция, Бельгия, Швейцария, Южная Корея и Великобритания) было проведено около 80 презентаций/дегустаций грузинских вин.
В рамках государственной программы по продвижению грузинского вина на местном рынке при финансовой поддержке Национального агентства вина в Грузии было проведено 15 мероприятий – мастер-классов, выставок, фестивалей, конкурсов и форумов.
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинское вино. Винная дегустация
Грузинское вино. Винная дегустация
© National Wine Agency of Georgia
За отчетный период в Грузии было проведено девять винных туров с участием иностранных специалистов в области виноделия, представителей отрасли и СМИ. В мероприятиях приняли участие около 200 винодельческих компаний и предприятий, расположенных как за пределами страны, так и по всей Грузии.
В целях популяризации грузинского вина продолжалось активное сотрудничество с международными СМИ и издательствами, такими как Gambero Rosso TV, TV SOMM TV, New York Post, Seven Fifty, ежедневная газета Vine Pair и Grapefriend.
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинское вино. Винная дегустация
Грузинское вино. Винная дегустация
© National Wine Agency of Georgia
По инициативе Агентства вина и по решению правительства Грузии, в целях представления грузинского вина как национальной самобытности и важнейшего культурного наследия страны, его многовековой истории и связанных с ней традиций, был учрежден Национальный день вина, который будет отмечаться ежегодно 8 мая.
Подрядные компании Агентства реализуют различные форматы мероприятий на стратегических и приоритетных рынках. При поддержке Национального агентства вина грузинские производители участвуют во всех важных международных выставках вина и алкогольных напитков, а также усилены медиакампании и мероприятия, ориентированные на потребителя.
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинское вино. Винная дегустация
Грузинское вино. Винная дегустация
© National Wine Agency of Georgia
Одним из главных направлений деятельности Национального агентства вина является продвижение грузинского вина на международных рынках. С 2013 года агентство проводит целенаправленные рекламные и маркетинговые кампании в США, Европе и Азии с целью диверсификации рынков.
Традиция виноделия в Грузии насчитывает восемь тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы. Сегодня в Грузии культивируются сотни различных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинское происхождение.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества.