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Какой сегодня церковный праздник: 9 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 9 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 9 июля отмечают день памяти cвятых Давида и Иоанна, а также чествуют Тихвинскую икону Божьей Матери 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T01:01+0400

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2026-07-09T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Давид СолунскийПо церковному календарю 9 июля поминают преподобного Давида Солунского, жившего во второй половине V – первой половине VI веков.Свою деятельность преподобный начал в обители cвятых мучеников Феодора и Меркурия. Впоследствии, построив себе шалаш под миндальным деревом близ города Солуни (Фессалоники), он прожил в нем 70 лет, соблюдая строгий пост и постоянно пребывая в молитве.Подвижник за свою благочестивую жизнь, получив дар чудотворений от Господа, исцелил многих, а всех приходивших наставлял и давал полезные советы. Достигнув совершенного отречения, он был как бы ангел во плоти – брал в руки горящие угли без всякого для себя вреда для совершения каждения. Преподобный скончался примерно в 540 году.Епископ ГотфскийПо церковному календарю 9 июля поминают преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке.Родился будущий святитель благодаря усердной молитве своих родителей. Приняв постриг в юности, он три года путешествовал по Иерусалиму и, обойдя все cвятые места, вернулся на родину.Император Константин-иконоборец (741-775) изгнал в то время Готфского епископа, и местные христиане стали просить святого Иоанна возглавить их епархию.Принять епископский сан в Константинополе, где поклонение святым иконам запрещалось, Иоанн не мог. Поэтому он отправился в Иверию (Грузию), давшую отпор иконоборцам, где и был рукоположен.Кафедру святитель возглавил в сложный период противостояния двух народов – готов и хазар, которые жили в Северном Причерноморье. Ему часто приходилось скрываться от преследования врагов. Скончался святитель в 790-м.Тихвинская иконаПо церковному календарю 9 июля чествуют Тихвинскую икону Божьей Матери. По церковному преданию, это один из образов Богородицы, написанных евангелистом Лукой во время Ее земной жизни.Праздник установлен в память о ее чудесном явлении и одолении врагов предстательством Пресвятой Богородицы.Икона Божьей Матери была перенесена в Константинополь из Иерусалима в V веке, где для нее построили Влахернский храм. Образ исчез из храма в 1383 году, за 70 лет до взятия Константинополя турками, и явился близ города Тихвина.На месте явления образа возвели храм в честь Успения Богородицы и устроили мужскую обитель, обнесенную каменной стеной. Шведские войска, захватив Новгород в 1613-1614 годах, монастырь этот уничтожить не пытались. Однажды иноки, увидев, что приближается шведское войско, решили бежать из обители вместе с чудотворной иконой, но сдвинуть ее с места не смогли.Чудо остановило монахов, и они, оставшись в монастыре и надеясь на защиту Божьей Матери, успешно отразили атаки мощного противника, несмотря на немногочисленность.После закрытия Успенского монастыря в 1920 году, святой образ поместили в местный краеведческий музей. Затем его вывезли в Чикаго, где он на протяжении десятилетий хранился в Свято-Троицком соборе.Торжественное возвращение образа в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь произошло в 2004 году.ИмениныПо церковному календарю 9 июля именины отмечают Георгий, Дионисий, Давид, Иоанн, Павел, Тихон и Ферапонт.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников