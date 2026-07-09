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Коневодство в Грузии: история и особенности - видео
Коневодство в Грузии: история и особенности - видео
Sputnik Грузия
Коневодство – традиционная и неотъемлемая часть животноводства Грузии, неразрывно связанное с историей и культурой страны. 09.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-09T18:52+0400
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Коннозаводство сыграло значительную роль в формировании военного потенциала Грузии и в развитии ее сельского хозяйства. Еще с древних времен, начиная с III-I веков до нашей эры, на территории Грузии разводилиvлошадей, которые отличались особыми качествами - они славились своей выносливостью и неприхотливостью.Арабы, во времена своего господства в восьмом веке, признавали высокое качество грузинских лошадей, закупая их в больших количествах. Они превосходили арабских по работоспособности в сложных горных условиях, были незаменимы как верховыеvи вьючные животные, легко справляясь с перевозкой грузов и людей по крутым склонам и узким тропам.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, животные, грузия, видеоклуб , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, животные, грузия, видеоклуб , видео
Коневодство в Грузии: история и особенности - видео
Коневодство – традиционная и неотъемлемая часть животноводства Грузии, неразрывно связанное с историей и культурой страны.
Коннозаводство сыграло значительную роль в формировании военного потенциала Грузии и в развитии ее сельского хозяйства. Еще с древних времен, начиная с III-I веков до нашей эры, на территории Грузии разводилиvлошадей, которые отличались особыми качествами - они славились своей выносливостью и неприхотливостью.
Арабы, во времена своего господства в восьмом веке, признавали высокое качество грузинских лошадей, закупая их в больших количествах. Они превосходили арабских по работоспособности в сложных горных условиях, были незаменимы как верховыеvи вьючные животные, легко справляясь с перевозкой грузов и людей по крутым склонам и узким тропам.