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Курс лари на четверг – 2,6384 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6384 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T09:48+0400

2026-07-09T09:48+0400

2026-07-09T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 июля в размере 2,6384 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару.

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