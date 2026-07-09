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От алфавита до вина: первая леди представила культурное наследие Грузии в Женеве
От алфавита до вина: первая леди представила культурное наследие Грузии в Женеве
Sputnik Грузия
В рамках мероприятия гости смогли познакомиться с грузинской культурой 09.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-09T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузия использует сотрудничество со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) для защиты своего культурного наследия и продвижения национальных ценностей на международной арене, заявила первая леди страны Тамар Багратиони на мероприятии в рамках Ассамблеи организации в Женеве. В своем выступлении Багратиони подчеркнула важность многолетнего партнерства Грузии и WIPO, отметив, что сотрудничество с организацией приносит значимые результаты в сфере защиты культурного наследия и развития интеллектуальной собственности. Особое внимание первая леди уделила уникальному наследию Грузии, среди которого выделила грузинский алфавит, многотысячелетнюю традицию виноделия и богатое историческое наследие страны. По словам Багратиони, сохранение и популяризация культурных ценностей является важной частью развития страны и укрепления ее международного имиджа. Первая леди также выразила благодарность WIPO и генеральному директору организации Дарену Тангу за поддержку проектов, направленных на сохранение и продвижение культурного наследия Грузии. В рамках мероприятия гости смогли увидеть исторические экспонаты, продегустировать грузинское вино, а также познакомиться с музыкальными и хореографическими традициями страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, тбилиси, женева
общество, грузия, новости, тбилиси, женева
От алфавита до вина: первая леди представила культурное наследие Грузии в Женеве
В рамках мероприятия гости смогли познакомиться с грузинской культурой
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузия использует сотрудничество со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) для защиты своего культурного наследия и продвижения национальных ценностей на международной арене, заявила первая леди страны Тамар Багратиони на мероприятии в рамках Ассамблеи организации в Женеве.
В своем выступлении Багратиони подчеркнула важность многолетнего партнерства Грузии и WIPO, отметив, что сотрудничество с организацией приносит значимые результаты в сфере защиты культурного наследия и развития интеллектуальной собственности.
Особое внимание первая леди уделила уникальному наследию Грузии, среди которого выделила грузинский алфавит, многотысячелетнюю традицию виноделия и богатое историческое наследие страны.
По словам Багратиони, сохранение и популяризация культурных ценностей является важной частью развития страны и укрепления ее международного имиджа.
Первая леди также выразила благодарность WIPO и генеральному директору организации Дарену Тангу за поддержку проектов, направленных на сохранение и продвижение культурного наследия Грузии.
В рамках мероприятия гости смогли увидеть исторические экспонаты, продегустировать грузинское вино, а также познакомиться с музыкальными и хореографическими традициями страны.