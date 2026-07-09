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Первый международный турнир RAF пройдет в Тбилиси
Первый международный турнир RAF пройдет в Тбилиси
Sputnik Грузия
Главным событием вечера станет поединок между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо 09.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-09T20:51+0400
2026-07-09T20:51+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Американская организация по вольной борьбе RAF (Real American Freestyle) 11 июля проведет турнир в Тбилиси на Tbilisi Arena, в котором примут участие пять грузинских бойцов, сообщает организация. Главным событием вечера станет поединок между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо. Сехудо – бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и олимпийский чемпион по вольной борьбе. Для Двалишвили это будет второй поединок в рамках американской организации. Дебют состоялся 30 мая, когда он уверенно победил Фрэнки Эдгара со счетом 12:1. В смешанных единоборствах Сехудо и Двалишвили уже встречались. В 2024 году на турнире UFC грузинский боец одержал победу единогласным решением судей. Также в Тбилиси за чемпионский пояс организации поборются олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер. Все поединки турнира RAF в Тбилиси: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, мераб двалишвили, гено петриашвили, борьба
спорт, грузия, новости, мераб двалишвили, гено петриашвили, борьба
Первый международный турнир RAF пройдет в Тбилиси
Главным событием вечера станет поединок между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Американская организация по вольной борьбе RAF (Real American Freestyle) 11 июля проведет турнир в Тбилиси на Tbilisi Arena, в котором примут участие пять грузинских бойцов, сообщает организация.
Real American Freestyle
– это новый формат вольной борьбы с американской концепцией, который в последнее время стремительно набирает популярность.
Главным событием вечера станет поединок между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо. Сехудо – бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и олимпийский чемпион по вольной борьбе.
Для Двалишвили это будет второй поединок в рамках американской организации. Дебют состоялся 30 мая, когда он уверенно победил Фрэнки Эдгара со счетом 12:1.
В смешанных единоборствах Сехудо и Двалишвили уже встречались. В 2024 году на турнире UFC грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.
Также в Тбилиси за чемпионский пояс организации поборются олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер.
Все поединки турнира RAF в Тбилиси:
Мераб Двалишвили – Генри Сехудо
Кайл Снайдер – Абдулрашид Садулаев (бой за пояс)
Арман Царукян – Куат Хамитов
Зак Элэм – Гиви Мачарашвили
Кайл Дейк – Владимир Гамкрелидзе (бой за пояс)
Гено Петриашвили – Джейк Уорнер
Хелен Марулис – Ангелина Лысак
Владимир Хинчегашвили – Коннор Биби
Анастасия Ничита – Винеш Фогат
Эрназар Ахматалиев – Зейн Резерфорд
Джефф Джарретт – Разамбек Жамалов
Оуэн Харди – Алибег Алибегов.