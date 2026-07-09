https://sputnik-georgia.ru/20260709/pervyy-mezhdunarodnyy-turnir-raf-proydet-v-tbilisi-299560562.html

Первый международный турнир RAF пройдет в Тбилиси

Первый международный турнир RAF пройдет в Тбилиси

Sputnik Грузия

Главным событием вечера станет поединок между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T20:51+0400

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мераб двалишвили

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борьба

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Американская организация по вольной борьбе RAF (Real American Freestyle) 11 июля проведет турнир в Тбилиси на Tbilisi Arena, в котором примут участие пять грузинских бойцов, сообщает организация. Главным событием вечера станет поединок между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо. Сехудо – бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и олимпийский чемпион по вольной борьбе. Для Двалишвили это будет второй поединок в рамках американской организации. Дебют состоялся 30 мая, когда он уверенно победил Фрэнки Эдгара со счетом 12:1. В смешанных единоборствах Сехудо и Двалишвили уже встречались. В 2024 году на турнире UFC грузинский боец одержал победу единогласным решением судей. Также в Тбилиси за чемпионский пояс организации поборются олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер. Все поединки турнира RAF в Тбилиси: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, мераб двалишвили, гено петриашвили, борьба