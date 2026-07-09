https://sputnik-georgia.ru/20260709/peskov-dalneyshaya-eskalatsiya-na-ukraine-privedet-k-rasshireniyu-bufernoy-zony-299558494.html
Песков: дальнейшая эскалация на Украине приведет к расширению буферной зоны
Песков: дальнейшая эскалация на Украине приведет к расширению буферной зоны
Sputnik Грузия
Возвращения США к курсу на эскалацию Кремль в заявлениях американских политиков не видит 09.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-09T14:24+0400
2026-07-09T14:24+0400
2026-07-09T18:41+0400
в мире
россия
политика
украина
сша
вашингтон
дмитрий песков
владимир путин
календарь религиозных праздников
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/03/298418502_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_3ff11c65500eaaf3da7513f04cee2e27.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Дальнейшая эскалация на Украине может привести к увеличению буферной зоны, об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что эскалация может продлить военную спецоперацию РФ в какой-то степени, но пока неизвестно какой.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле не видят в заявлениях представителей Вашингтона по Украине возвращения США к курсу на эскалацию.О создании буферной зоны на границе с Украиной президент России Владимир Путин заявлял еще в мае прошлого года. Тогда он отметил, что этим уже занимаются российские военные.По словам Путина, масштаб этой зоны будет напрямую зависеть от интенсивности ударов противника по российской инфраструктуре: чем активнее Киев будет атаковать объекты на территории РФ, тем больше придется расширять буферную зону.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
сша
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/03/298418502_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_eba0179dfbadeca456ba26d260ed1168.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, политика, украина, сша, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, календарь религиозных праздников
в мире, россия, политика, украина, сша, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, календарь религиозных праздников
Песков: дальнейшая эскалация на Украине приведет к расширению буферной зоны
14:24 09.07.2026 (обновлено: 18:41 09.07.2026)
Возвращения США к курсу на эскалацию Кремль в заявлениях американских политиков не видит
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Дальнейшая эскалация на Украине может привести к увеличению буферной зоны, об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что эскалация может продлить военную спецоперацию РФ в какой-то степени, но пока неизвестно какой.
"Но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону", – ответил Песков на вопрос журналистов о ситуации по украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле не видят в заявлениях представителей Вашингтона по Украине возвращения США к курсу на эскалацию.
О создании буферной зоны на границе с Украиной президент России Владимир Путин заявлял еще в мае прошлого года. Тогда он отметил, что этим уже занимаются российские военные.
По словам Путина, масштаб этой зоны будет напрямую зависеть от интенсивности ударов противника по российской инфраструктуре: чем активнее Киев будет атаковать объекты на территории РФ, тем больше придется расширять буферную зону.