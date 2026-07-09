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Песков: дальнейшая эскалация на Украине приведет к расширению буферной зоны

Песков: дальнейшая эскалация на Украине приведет к расширению буферной зоны

Sputnik Грузия

Возвращения США к курсу на эскалацию Кремль в заявлениях американских политиков не видит 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T14:24+0400

2026-07-09T14:24+0400

2026-07-09T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Дальнейшая эскалация на Украине может привести к увеличению буферной зоны, об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что эскалация может продлить военную спецоперацию РФ в какой-то степени, но пока неизвестно какой.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле не видят в заявлениях представителей Вашингтона по Украине возвращения США к курсу на эскалацию.О создании буферной зоны на границе с Украиной президент России Владимир Путин заявлял еще в мае прошлого года. Тогда он отметил, что этим уже занимаются российские военные.По словам Путина, масштаб этой зоны будет напрямую зависеть от интенсивности ударов противника по российской инфраструктуре: чем активнее Киев будет атаковать объекты на территории РФ, тем больше придется расширять буферную зону.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, россия, политика, украина, сша, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, календарь религиозных праздников