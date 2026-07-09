https://sputnik-georgia.ru/20260709/pravitelstvo-gruzii-zanyalo-vysokuyu-pozitsiyu-v-reytinge-po-privlecheniyu-investitsiy-299553399.html

Правительство Грузии заняло высокую позицию в рейтинге по привлечению инвестиций

Правительство Грузии заняло высокую позицию в рейтинге по привлечению инвестиций

Sputnik Грузия

Успех Грузии в привлечении инвестиций согласуется и с другими международными отчетами 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T18:58+0400

2026-07-09T18:58+0400

2026-07-09T18:58+0400

экономика

грузия

новости

международный валютный фонд

heritage foundation

мвф

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250896200_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfdd052a0b8fcc2ee348ac7ff686b33b.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Правительство Грузии получило высокую оценку, заняв 12-е место в мире по привлечению инвестиций согласно рейтингу Института Чандлера.Институт Чандлера опубликовал глобальный рейтинг привлечения инвестиций в рамках отчета "Эффективное государственное управление" за 2026 год.Согласно рейтингу, Грузия опережает все страны "Большой семерки", а также 28 государств-членов Европейского союза, Шенгенской зоны и НАТО.В эту группу входят США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Испания, Португалия, Бельгия, Люксембург, Исландия, Норвегия, Финляндия, Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Греция, Румыния, Болгария, Кипр, Черногория, Северная Македония и Турция.Индекс привлечения инвестиций основан на двух глобальных отчетах – исследовании Международного валютного фонда и исследовании американской организации Heritage Foundation.В частности, в исследовании МВФ рассматривается чистый приток прямых иностранных инвестиций, рассчитанный за пятилетний период. Исследование Heritage Foundation посвящено оценке инвестиционной свободы и определяет степень свободы стран от различных нормативных ограничений, обычно налагаемых на инвестиции.К таким ограничениям относятся национальный режим иностранных инвестиций, кодекс иностранных инвестиций, ограничения на владение землей, отраслевые ограничения на инвестиции, экспроприация инвестиций без справедливой компенсации, валютный контроль и контроль за движением капитала.Успех Грузии в привлечении инвестиций согласуется с выводами других международных отчетов.Особого внимания заслуживают последние прогнозы Международного валютного фонда, представленные в докладе "Мировой экономический обзор". По данным МВФ, в 2026 году валовое накопление капитала в Грузии составит 23,5% ВВП, впервые превысив 10 миллиардов долларов в абсолютном выражении.Согласно прогнозу, общий объем иностранных и внутренних инвестиций достигнет нового исторического максимума – 10,23 миллиарда долларов в 2026 году. К 2028 году общий объем инвестиций увеличится до 12 миллиардов долларов, а к 2031 году достигнет 16 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, международный валютный фонд, heritage foundation, мвф