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Правительство Грузии заняло высокую позицию в рейтинге по привлечению инвестиций
Правительство Грузии заняло высокую позицию в рейтинге по привлечению инвестиций
Sputnik Грузия
Успех Грузии в привлечении инвестиций согласуется и с другими международными отчетами 09.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-09T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Правительство Грузии получило высокую оценку, заняв 12-е место в мире по привлечению инвестиций согласно рейтингу Института Чандлера.Институт Чандлера опубликовал глобальный рейтинг привлечения инвестиций в рамках отчета "Эффективное государственное управление" за 2026 год.Согласно рейтингу, Грузия опережает все страны "Большой семерки", а также 28 государств-членов Европейского союза, Шенгенской зоны и НАТО.В эту группу входят США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Испания, Португалия, Бельгия, Люксембург, Исландия, Норвегия, Финляндия, Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Греция, Румыния, Болгария, Кипр, Черногория, Северная Македония и Турция.Индекс привлечения инвестиций основан на двух глобальных отчетах – исследовании Международного валютного фонда и исследовании американской организации Heritage Foundation.В частности, в исследовании МВФ рассматривается чистый приток прямых иностранных инвестиций, рассчитанный за пятилетний период. Исследование Heritage Foundation посвящено оценке инвестиционной свободы и определяет степень свободы стран от различных нормативных ограничений, обычно налагаемых на инвестиции.К таким ограничениям относятся национальный режим иностранных инвестиций, кодекс иностранных инвестиций, ограничения на владение землей, отраслевые ограничения на инвестиции, экспроприация инвестиций без справедливой компенсации, валютный контроль и контроль за движением капитала.Успех Грузии в привлечении инвестиций согласуется с выводами других международных отчетов.Особого внимания заслуживают последние прогнозы Международного валютного фонда, представленные в докладе "Мировой экономический обзор". По данным МВФ, в 2026 году валовое накопление капитала в Грузии составит 23,5% ВВП, впервые превысив 10 миллиардов долларов в абсолютном выражении.Согласно прогнозу, общий объем иностранных и внутренних инвестиций достигнет нового исторического максимума – 10,23 миллиарда долларов в 2026 году. К 2028 году общий объем инвестиций увеличится до 12 миллиардов долларов, а к 2031 году достигнет 16 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, международный валютный фонд, heritage foundation, мвф
экономика, грузия, новости, международный валютный фонд, heritage foundation, мвф
Правительство Грузии заняло высокую позицию в рейтинге по привлечению инвестиций
Успех Грузии в привлечении инвестиций согласуется и с другими международными отчетами
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Правительство Грузии получило высокую оценку, заняв 12-е место в мире по привлечению инвестиций согласно рейтингу Института Чандлера.
Институт Чандлера опубликовал глобальный рейтинг привлечения инвестиций в рамках отчета "Эффективное государственное управление" за 2026 год.
Согласно рейтингу, Грузия опережает все страны "Большой семерки", а также 28 государств-членов Европейского союза, Шенгенской зоны и НАТО.
В эту группу входят США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Испания, Португалия, Бельгия, Люксембург, Исландия, Норвегия, Финляндия, Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Греция, Румыния, Болгария, Кипр, Черногория, Северная Македония и Турция.
Индекс привлечения инвестиций основан на двух глобальных отчетах – исследовании Международного валютного фонда и исследовании американской организации Heritage Foundation.
В частности, в исследовании МВФ рассматривается чистый приток прямых иностранных инвестиций, рассчитанный за пятилетний период. Исследование Heritage Foundation посвящено оценке инвестиционной свободы и определяет степень свободы стран от различных нормативных ограничений, обычно налагаемых на инвестиции.
К таким ограничениям относятся национальный режим иностранных инвестиций, кодекс иностранных инвестиций, ограничения на владение землей, отраслевые ограничения на инвестиции, экспроприация инвестиций без справедливой компенсации, валютный контроль и контроль за движением капитала.
Успех Грузии в привлечении инвестиций согласуется с выводами других международных отчетов.
Особого внимания заслуживают последние прогнозы Международного валютного фонда, представленные в докладе "Мировой экономический обзор". По данным МВФ, в 2026 году валовое накопление капитала в Грузии составит 23,5% ВВП, впервые превысив 10 миллиардов долларов в абсолютном выражении.
Согласно прогнозу, общий объем иностранных и внутренних инвестиций достигнет нового исторического максимума – 10,23 миллиарда долларов в 2026 году. К 2028 году общий объем инвестиций увеличится до 12 миллиардов долларов, а к 2031 году достигнет 16 миллиардов долларов.