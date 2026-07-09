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Прокуратура Грузии раскрыла убийство 11-летней давности
Прокуратура Грузии раскрыла убийство 11-летней давности
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит до 17 лет тюрьмы за умышленное убийство группой лиц 09.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-09T13:53+0400
2026-07-09T13:53+0400
2026-07-09T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии сообщила о раскрытии убийства 21-летнего Георгия Кварацхелия, совершенного в Тбилиси в 2015 году. По делу проходят два обвиняемых.По данным следствия, убийство было совершено из мести на почве конфликта с братом одного из обвиняемых – Торнике Качарава. Вторым участником преступления оказался Давид Деканосидзе.Деканосидзе и Качарава из незаконно приобретенного оружия расстреляли Георгия Кварацхелия во дворе его дома в Тбилиси 25 декабря 2015 года. Кварацхелия скончался в клинике от полученных ранений.Качарава и Деканосидзе грозит до 17 лет лишения свободы за умышленное убийство, совершенное группой лиц. Торнике Качарава уже находится в тюрьме по другому обвинению, а Деканосидзе скрылся от следствия.Прокуратура будет добиваться объявления Деканосидзе в розыск.Торнике Качарава не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хранение наркотиков и незаконное ношение огнестрельного оружия. Известность он получил из-за дружбы с дочерью четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, торнике качарава, георгий маргвелашвили
происшествия, грузия, новости, тбилиси, торнике качарава, георгий маргвелашвили
Прокуратура Грузии раскрыла убийство 11-летней давности
13:53 09.07.2026 (обновлено: 14:03 09.07.2026)
Обвиняемым грозит до 17 лет тюрьмы за умышленное убийство группой лиц
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии сообщила о раскрытии убийства 21-летнего Георгия Кварацхелия, совершенного в Тбилиси в 2015 году. По делу проходят два обвиняемых.
По данным следствия, убийство было совершено из мести на почве конфликта с братом одного из обвиняемых – Торнике Качарава. Вторым участником преступления оказался Давид Деканосидзе.
Деканосидзе и Качарава из незаконно приобретенного оружия расстреляли Георгия Кварацхелия во дворе его дома в Тбилиси 25 декабря 2015 года. Кварацхелия скончался в клинике от полученных ранений.
Качарава и Деканосидзе грозит до 17 лет лишения свободы за умышленное убийство, совершенное группой лиц. Торнике Качарава уже находится в тюрьме по другому обвинению, а Деканосидзе скрылся от следствия.
Прокуратура будет добиваться объявления Деканосидзе в розыск.
Торнике Качарава не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хранение наркотиков и незаконное ношение огнестрельного оружия. Известность он получил из-за дружбы с дочерью четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили.