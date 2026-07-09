https://sputnik-georgia.ru/20260709/rezolyutsii-teryayut-tsennost-v-gruzii-zhestko-otvetili-pa-obse-299551231.html

Резолюции теряют ценность! В Грузии жестко ответили ПА ОБСЕ

Резолюции теряют ценность! В Грузии жестко ответили ПА ОБСЕ

Sputnik Грузия

ПА ОБСЕ призывает государства – участников ОБСЕ и международное сообщество не признавать результаты выборов в Грузии 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T12:52+0400

2026-07-09T12:52+0400

2026-07-09T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Международные организации все чаще действуют против интересов независимых государств, а принимаемые ими резолюции теряют авторитет из-за применения двойных стандартов в отношении Грузии, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.ПА ОБСЕ на заседании 8 июля приняла Гаагскую декларацию, одна из глав которой посвящена Грузии и содержит рекомендации и критику в адрес грузинских властей. Грузинская делегация покинула зал заседаний, назвав подготовленную американским конгрессменом Джо Уилсоном резолюцию ложной и предвзятой. Несмотря на протест грузинской стороны, документ был принят.По его словам, сегодня большинство международных организаций уже не выполняют ту роль, ради которой создавались.Несмотря на положительные оценки развития Грузии со стороны исследовательских институтов, связанных с международными организациями, представители европейских институтов, в том числе Еврокомиссии, Европарламента и ПА ОБСЕ, выступают с противоположными заявлениями, подчеркнул депутат."Именно поэтому я говорю, что подобные резолюции теряют свою ценность", – заявил Мачарашвили.В свою очередь председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе заявил, что резолюция ПА ОБСЕ носит политически мотивированный характер и служит лишь интересам грузинской оппозиции."Невозможно представить, чтобы подобные нападки и принятие резолюций такого содержания преследовали какую-либо иную цель, кроме как дать возможность “Национальному движению” сделать несколько сюжетов, а связанным с ним лицам – выступить с комментариями", – заявил Гордуладзе.Что написано в резолюции?В части, касающейся Грузии, в резолюции выражена обеспокоенность ходом парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября 2024 года, а также признаками их фальсификации.Также ПА ОБСЕ выражает сожаление по поводу принятия ограничительного законодательства, включая закон об "иноагентах", ограничения на проведение акций и систематического использования административных ресурсов, что, по мнению ПА ОБСЕ, "привело к неравным условиям, подорвало доверие общественности к демократическому процессу и установило де-факто однопартийный режим".ПА ОБСЕ также отмечает, что отказ Грузии от обязательств, взятых в рамках ОБСЕ, напрямую подрывает процесс евроатлантической интеграции Грузии.Парламентская ассамблея ОБСЕ в резолюции призвала освободить всех грузинских "политических заключенных", а также отменить или пересмотреть законодательство, ограничивающее основные права.Также Грузии рекомендовано начать тщательное и прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях избирательного законодательства во время выборов 2024 и 2025 годов, привлечь виновных к ответственности и инициировать подлинный процесс реформ в консультации с Венецианской комиссией и БДИПЧ ОБСЕ для восстановления независимости судебной власти и Центральной избирательной комиссии.ПА ОБСЕ также призывает государства — участники ОБСЕ и международное сообщество не признавать результаты выборов в Грузии, которые, по ее оценке, не были признаны свободными, справедливыми, демократическими и заслуживающими доверия национальными и международными миссиями наблюдателей, а также сохранять бдительность при мониторинге ситуации с правами человека на всей территории Грузии.Парламентская ассамблея ОБСЕ завершила сегодня в Гааге свою 33-ю ежегодную сессию, приняв всеобъемлющую Гаагскую декларацию и сопутствующие резолюции. Около 250 парламентариев из государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству собрались с 4 по 8 июля под общей темой "Международное право и общие принципы: основы безопасности и сотрудничества в пространстве ОБСЕ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, грузия - евросоюз, "сила народа"