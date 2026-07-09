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Штрафы за шум в действии: сколько было вызовов за полгода

Штрафы за шум в действии: сколько было вызовов за полгода

Sputnik Грузия

Муниципальная инспекция Тбилиси призывала жителей столицы активно сотрудничать в случае шумных соседей, строек и шума из ресторанов 09.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-09T23:31+0400

2026-07-09T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Муниципальная инспекция Тбилиси в период с 1 июня по 30 июня отреагировала на 2,2 тысячи обращений по поводу превышения норм шума, говорится в сообщении ведомства. При этом служба призывает жителей столицы активно сотрудничать с муниципальной инспекцией в случае шума от соседей, на стройках или в ресторанах. Связаться с мэрией Тбилиси можно по телефону 032 272 22 22. Сотрудники мэрии приедут и измерят уровень шума в квартире. По закону уровень допустимого шума в квартире или жилом доме в период с 08:00 до 23:00 не должен превышать 35 децибел, а с 23:00 до 08:00 – 30 децибел. В барах и ресторанах допустимый уровень шума в любое время суток – до 50 децибел, а в гостиницах днем – 40 децибел, ночью – 35 децибел. При первом же обращении превышение допустимых норм шума в дневные или ночные часы влечет для физических лиц штраф в размере 150 лари, а для юридических – 1,5 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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