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Скончался поэт Тариэл Чантурия
Скончался поэт Тариэл Чантурия
Sputnik Грузия
Свои соболезнования в связи с кончиной Чантурия выразили первые лица государства 09.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. С его кончиной грузинская литература потеряла выдающегося поэта, а общество – достойного человека и гражданина.Министерство культуры Грузии выразило соболезнования в связи с кончиной поэта Тариэла Чантурия.Грузинский поэт Тариэл Чантурия скончался 8 июля в возрасте 93 лет. Он был одним из ярких представителей современной грузинской поэзии."Выражаем глубокую скорбь в связи с уходом из жизни грузинского поэта Тариэла Чантурия. Поэзия Тариэла Чантурия и его многолетняя творческая деятельность стали важной частью грузинской культуры", – говорится в сообщении.Ведомство выразило искренние соболезнования семье, родным, друзьям и коллегам поэта.Свои соболезнования в связи с кончиной Чантурия выразили также первые лица государства.Первое стихотворение Тариэла Чантурия "Охота" было опубликовано в 1951 году. Дебютный поэтический сборник "Стремление" вышел в 1964 году.За свою творческую карьеру он выпустил десятки поэтических книг, среди которых "Качели", "Конец", "Другой берег", "Век медового месяца", "Стрессы и слова", "Красная книга писателя", "Сердце справа", "Новая луна".В 2022 году Тариэл Чантурия стал Почетным гражданином Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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культура, грузия, новости, тбилиси
культура, грузия, новости, тбилиси
Скончался поэт Тариэл Чантурия
Свои соболезнования в связи с кончиной Чантурия выразили первые лица государства
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. С его кончиной грузинская литература потеряла выдающегося поэта, а общество – достойного человека и гражданина.
Министерство культуры Грузии выразило соболезнования в связи с кончиной поэта Тариэла Чантурия.
Грузинский поэт Тариэл Чантурия скончался 8 июля в возрасте 93 лет. Он был одним из ярких представителей современной грузинской поэзии.
"Выражаем глубокую скорбь в связи с уходом из жизни грузинского поэта Тариэла Чантурия. Поэзия Тариэла Чантурия и его многолетняя творческая деятельность стали важной частью грузинской культуры", – говорится в сообщении.
Ведомство выразило искренние соболезнования семье, родным, друзьям и коллегам поэта.
Свои соболезнования в связи с кончиной Чантурия выразили также первые лица государства.
Первое стихотворение Тариэла Чантурия "Охота" было опубликовано в 1951 году. Дебютный поэтический сборник "Стремление" вышел в 1964 году.
За свою творческую карьеру он выпустил десятки поэтических книг, среди которых "Качели", "Конец", "Другой берег", "Век медового месяца", "Стрессы и слова", "Красная книга писателя", "Сердце справа", "Новая луна".
В 2022 году Тариэл Чантурия стал Почетным гражданином Тбилиси.