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Современная Грузия "изолирована"?
Современная Грузия "изолирована"?
Sputnik Грузия
Оппоненты правительства "Грузинской мечты" заявляют, что "пророссийская" политика властей Тбилиси привела к международной изоляции Грузии. 09.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-09T11:45+0400
2026-07-09T11:45+0400
2026-07-09T11:45+0400
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Оппоненты правительства "Грузинской мечты" заявляют, что "пророссийская" политика властей Тбилиси привела к международной изоляции Грузии.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, разделяют ли они это заявление. Абсолютное большинство участников опроса не согласилось с выводами оппозиции – 74,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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инфографика, грузия, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, инфографика
инфографика, грузия, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, инфографика
Современная Грузия "изолирована"?
Оппоненты правительства "Грузинской мечты" заявляют, что "пророссийская" политика властей Тбилиси привела к международной изоляции Грузии.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, разделяют ли они это заявление. Абсолютное большинство участников опроса не согласилось с выводами оппозиции – 74,4%.