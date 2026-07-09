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Современная Грузия "изолирована"?

Современная Грузия "изолирована"?

Sputnik Грузия

Оппоненты правительства "Грузинской мечты" заявляют, что "пророссийская" политика властей Тбилиси привела к международной изоляции Грузии. 09.07.2026, Sputnik Грузия

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Оппоненты правительства "Грузинской мечты" заявляют, что "пророссийская" политика властей Тбилиси привела к международной изоляции Грузии.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, разделяют ли они это заявление. Абсолютное большинство участников опроса не согласилось с выводами оппозиции – 74,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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